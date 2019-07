Опубликован спутниковый снимок военного научного центра, уничтоженного в Сирии

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показан объект около населенного пункта Джармайя, к северо-западу от Дамаска.

Снимки сделаны 4 июня и 1 июля 2019 года. Объект был атакован в ночь на 1 июля.

По данным ImageSat, было уничтожено предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC), на котором, по всей видимости, разрабатывались и производились продвинутые системы вооружений (возможно, ракетных). Судя по публикациям в оппозиционных сирийских СМИ, этот объект, помещавшийся в ангаре размером 30х12 метров, контролировали иранские военные и ливанская "Хизбалла".

ImageSat обращает внимание на то, что объект был уничтожен полностью и аккуратно: соседние здания существенно не пострадали. По снимку также видно, что этот объект находился на довольно значительном удалении от жилых домов поселка Джармайя.

Ранее объекты SSRC неоднократно становились целями при нанесении ударов по Сирии. Судя по публикациям в израильских, европейских и американских СМИ, на некоторых из этих предприятий в прошлом разрабатывалось химическое и биологическое оружие.

Удары по целям в Сирии в ночь на 1 июля 2019 года

В ночь на понедельник, 1 июля, сирийские СМИ сообщили о взрывах около Дамаска и в районе Хомса. Режим Башара Асада заявил, что военно-воздушные и военно-морские силы израильской армии атаковали цели в Сирии, были задействованы системы ПВО сирийской армии. Официальный Дамаск признал, что некоторые ракеты поразили цели, был причинен значительный ущерб, сообщалось о жертвах среди мирного населения.

Власти Израиля не комментировали эту информацию. Израиль на этот раз не брал на себя ответственность за удары по целям в Сирии.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) вскоре заявила, что целями ударов были военные объекты режима Башара Асада, Ирана и ливанской террористической организации "Хизбалла".

Сирийское государственное агентство SANA сообщало, что в результате атаки погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок. По утверждению SANA, все погибшие были мирными жителями. Сообщалось о более 20 раненых, среди которых есть дети. Телеканал "Ихбария" передавал, что в городе Сахнайя (юго-западнее Дамаска) взрывной волной повреждены несколько домов, выбиты оконные стекла.

Остается неясным, действительно ли мирные граждане пострадали в результате израильского обстрела, вследствие вторичных взрывов или действий сирийских ПВО.

Затем SOHR объявил, что в ночь на 1 июля ЦАХАЛ атаковал не менее 10 целей около Дамаска, в том числе штаб-квартиру иранского "Корпуса стражей исламской революции" на базе 91-й бригады сирийской армии, научно-исследовательский центр в Джамрайе, а также некие объекты между населенными пунктами Джайдет Артуз и Сахнайя. При этом SOHR подтверждал заявления сирийских государственных СМИ о пострадавших среди мирных граждан к юго-западу от Дамаска. SOHR сообщал, что были нанесены удары по позициям "Хизбаллы" на западе района Каламун, недалеко от ливанской границы. В частности, был уничтожен склад боеприпасов. На западе мухафазы Хомс, передавал SOHR, израильские самолеты атаковали научно-исследовательский центр, располагавшийся в населенном пункте Умм-Харатин. Кроме того, на юге Хомса были нанесены удары по базам "Хизбаллы" и проиранских милиций. Поступали сведения о раненых.

Некоторое время спустя SOHR опубликовал уточненные данные, согласно которым жертвами этих атак стали не менее 16 человек: шесть мирных граждан (в их числе трое детей) и десять "ополченцев несирийской национальности". По данным SOHR, мирные граждане погибли в районе населенного пункта Сахнайя, к юго-западу от Дамаска. При этом отмечалось, что остается неясным, стали ли эти люди жертвами непосредственно израильской ракетной атаки или они были убиты в результате вторичных взрывов боеприпасов, которые были целью атаки ЦАХАЛа. Сообщалось также о десятках раненых.

Падение фрагментов сирийской ракеты С-200 на севере Кипра

Около 1 часа ночи 1 июля на территории Турецкой республики Северный Кипр упал некий объект. Незадолго до того местные жители наблюдали светящийся объект в небе, яркую вспышку и слышали тройной взрыв.

Впоследствии выяснилось, что на кипрскую территорию упали фрагменты ракеты ЗРК С-200 российского или советского производства, выпущенной сирийскими ПВО.

Правительство Северного Кипра официально объявило, что над территорией острова в ночь на 1 июля взорвалась "русская" ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара.

В общей сложности, было найдено пять крупных фрагментов этой ракеты: около населенного пункта Ташкент (Вуно), а также около деревень Дикмен (Дикомос) и Гёрнеч (Корнокипос). Судя по этим данным, разброс фрагментов составил около 20 км. Власти Северного Кипра заявляют, что, очевидно, ракета взорвалась в воздухе. По всей видимости, сработала система самоуничтожения. Никто не пострадал.

В то же время отмечается, что ракета взорвалась на удалении около 170 км от побережья Сирии и представляла реальную угрозу для самолетов, находившихся во время обстрела в воздушном пространстве Кипра. Максимальная дальность для ракет С-200 при обстреле аэродинамической цели – 300 км.

Армия обороны Израиля пока не комментирует данную информацию.

