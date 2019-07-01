Власти Северного Кипра: "русская" ракета, выпущенная сирийцами, взорвалась в воздухе

Правительство Турецкой республики Северного Кипра официально объявило, что над территорией острова в ночь на 1 июля взорвалась "русская" ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара.

В общей сложности, найдено пять крупных фрагментов этой ракеты: около населенного пункта Ташкент (Вуно), а также около деревень Дикмен (Дикомос) и Гёрнеч (Корнокипос). Судя по этим данным, разброс фрагментов составил около 20 км. Власти Северного Кипра заявляют, что, очевидно, ракета взорвалась в воздухе. По всей видимости, сработала система самоуничтожения.

По словам местных жителей, они увидели светлое пятно в небе, после чего были слышны три громких взрыва.

Никто не пострадал.

В то же время отмечается, что ракета взорвалась на удалении около 170 км от побережья Сирии и представляла реальную угрозу для самолетов, находившихся во время обстрела в воздушном пространстве Кипра.

По оценке кипрских экспертов, речь идет о ракете ЗРК С-200 российского или советского производства.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8 — Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) July 1, 2019

Вскоре после полуночи 1 июля были нанесены удары по военным объектам в окрестностях Дамаска и в районе Хомса. Дамаск заявляет, что атака была осуществлена ВВС и ВМС Израиля. По данным SOHR, погибли не менее 16 человек, десятки получили ранения, причинен значительный ущерб. При попытке отражения атаки были задействованы сирийские ПВО. О каком-либо ущербе ЦАХАЛу не сообщалось.

Известно, что одна из сирийских ракет упала на территории Северного Кипра около 1 часа ночи.

Примерно в это время из израильского международного аэропорта имени Бен-Гуриона вылетели несколько рейсов LY 025 (в Ньюарк, "Эль-Аль"), LY 001 (в Нью-Йорк, "Эль-Аль"), LY 017 (в Майами, "Эль-Аль"). Однако все эти самолеты облетали Кипр с юга.

Единственным рейсом из Израиля, летевшим примерно в это время над Кипром, был самолет российской компании "Аэрофлот" (рейс SU 0505). По расписанию он должен был вылететь из Бен-Гуриона в 00:40 и пролететь над Кипром после 1 часа ночи. Но, судя по данным flightaware.com, рейс вылетел в 00:56 и был над Кипром несколько позже. По всей видимости, ракета С-200, запущенная из Сирии, пролетела в воздушном пространстве Кипра незадолго до того. Известно, что этот рейс благополучно приземлился в Москве, каких-либо тревожных сообщений по поводу полета не поступало.

Кроме того, с полуночи до 1 часа ночи 1 июля из Ларнаки вылетали рейсы TOM 7689 в Эксетер (Великобритания) и RJ 136 в Амман (Иордания). Эти самолеты также благополучно приземлились в пунктах назначения.





