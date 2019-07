Власти Северного Кипра: "русская" ракета, выпущенная сирийцами, взорвалась в воздухе

Правительство Турецкой республики Северного Кипра официально объявило, что над территорией острова в ночь на 1 июля взорвалась "русская" ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара.

В общей сложности, найдено пять крупных фрагментов этой ракеты: около населенного пункта Ташкент (Вуно), а также около деревень Дикмен (Дикомос) и Гёрнеч (Корнокипос). Судя по этим данным, разброс фрагментов составил около 20 км. Власти Северного Кипра заявляют, что, очевидно, ракета взорвалась в воздухе. По всей видимости, сработала система самоуничтожения.

По словам местных жителей, они увидели светлое пятно в небе, после чего были слышны три громких взрыва.

Никто не пострадал.

В то же время отмечается, что ракета взорвалась на удалении около 170 км от побережья Сирии и представляла реальную угрозу для самолетов, находившихся во время обстрела в воздушном пространстве Кипра.

По оценке кипрских экспертов, речь идет о ракете ЗРК С-200 российского или советского производства.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8