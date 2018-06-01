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Ближний Восток

СМИ: Израиль и Россия договорились по Сирии, Ирану там места нет

время публикации: 06:38 | последнее обновление: 06:47 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман и Сергей Шойгу. Москва, 31 мая 2018 года
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин
Башар Асад во время встречи с представителями иранского руководства

В четверг, 31 мая, в Москве состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Судя по сообщениям пресс-службы Кремля, минобороны РФ, минобороны Израиля и канцелярии главы правительства Израиля, главной темой переговоров были условия урегулирования в Сирии.

Россия изначально заявляла о недопустимости присутствия иранских, а также любых других иностранных сил (включая ливанскую "Хизбаллу") в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, недалеко от границы с Израилем. О чем однозначно на этой неделе заявлял глава российского МИДа Сергей Лавров. О поддержке такой схемы говорил и Путин. Израиль настаивал на том, что иранских и иных иностранных проиранских вооруженных сил не должно быть в Сирии, а также подчеркивал недопустимость строительства в этой стране иранских военных баз.

Накануне президент Сирии Башар Асад в интервью российскому государственному телеканалу Russia Today заявил: иранских войск в Сирии нет, обвинив израильтян во лжи.

Арабские и израильские СМИ, в частности газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" и "Исраэль а-Йом", пишут о кризисе в отношениях между Москвой и Тегеран на фоне требований российского руководства убрать иранские силы из южных районов Сирии. Утверждается, что Москва выдвинула ультиматум Асаду, потребовав сделать выбор между Россией и Ираном, и сирийский президент предпочел сохранить российскую поддержку.

Российское агентство ТАСС приводит комментарий посла Израиля в Москве Гари Корена, который говорит, что Израиль удовлетворен позицией России касательно иранского военного присутствия на сирийско-израильской границе. По его словам, сегодня Израиль и Россия ведут интенсивные обсуждения, касающиеся, прежде всего, иранского военного присутствия в Сирии, которое "нацелено против Израиля". "Руководство Российской Федерации знакомо с позицией Израиля, которая не раз высказывалась и в ходе контактов первых лиц государств, и по рабочим каналам по линии МИД и оборонных ведомств", – заявил израильский дипломат. "Могу сказать, что, несмотря на некоторые разногласия, Израиль удовлетворен позицией России", – подчеркнул Корен.

По неподтвержденным данным, о которых, например, пишет в газете "Исраэль а-Йом" политический обозреватель Даниэль Сириоти, Москва приняла позицию Израиля и предпринимает действия по постепенному полному вытеснению Ирана из Сирии, считая иранцев дестабилизирующим фактором в регионе.

Полковник израильской военной разведки АМАН в отставке, профессор Университета Бар-Илан Мордехай Кейдар в интервью российской газете "Коммерсант" заявил, что по югу Сирии достигнуто взаимопонимание Россией, США, Иорданией и Израилем. В соответствии с договоренностями, израильтяне будут не против сил сирийской регулярной армии и российской военной полиции около своей границы с Сирией, но не допустят присутствия там иранцев или "Хизбаллы". По мнению Кейдара, иранцы будут вынуждены согласиться с таким раскладом.

Израильские СМИ пишут о том, что в Иерусалиме вопрос о власти в Дамаске считают внутренним сирийским делом, власти Израиля не будут добиваться ухода Башара Асада. По всей видимости, с эти согласится и нынешняя американская администрация, хотя Дональд Трамп неоднократно крайне негативно отзывался об Асаде.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 мая 2018 г.
Нетаниягу и Путин обсудили возможное возвращение войск Асада на границу с Израилем
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 мая 2018 г.
СМИ: иранские военные и "Хизбалла" готовятся покинуть Сирию
// NEWSru.co.il // В мире // 31 мая 2018 г.
В Москве состоялась встреча министров обороны России и Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 мая 2018 г.
СМИ: боевики "Хизбаллы" остаются на Голанах под видом сирийских солдат
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 мая 2018 г.
Асад в интервью Russia Today: иранских войск в Сирии нет, израильтяне лгут







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