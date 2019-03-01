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Ближний Восток

Акция на границе Газы. Подготовка к первой годовщине "маршей возвращения"

время публикации: 17:39 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати фото
Акция на границе Газы: подготовка к первой годовщине "маршей возвращения"

Во второй половине дня в пятницу, 1 марта, на восточной границе Газы начался очередной "марш возвращения" – на этот раз под лозунгом "Врата милосердия".

Организаторы акции заранее сообщили, что намерены выразить солидарность с мусульманами, которые добиваются права молиться в закрытой мечети внутри Золотых ворот (Врат милосердия), расположенных неподалеку от мечети Аль-Акса.

По данным ЦАХАЛа, в "марше" участвуют около 8 тысяч арабов, зафиксированы несколько очагов беспорядков. Участники "марша" жгут покрышки, швыряют гранаты и взрывные устройства в сторону забора безопасности.

Силы Армии обороны Израиля испольуют средства для разгона демонстраций и открывают огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.

По состоянию на 17:30, огнестрельные ранения получили девять палестинцев.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" опубликовал заявление представителя руководства ХАМАСа Хазэма Касема о стремлении защитить "арабский и палестинский характер Иерусалима". Касем также заявил, что ХАМАС рассчитывает собрать миллион жителей Газы на границе 29-30 марта, в первую годовщину "маршей возвращения".

Еще один представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя, прибывший на границу Газы для участия в "репетиции" масштабной акции, намеченной на конец марта, заявил, что недавняя поездка делегации ХАМАС в Египет стала "серьезной попыткой заставить Израиль снять осаду", сообщает Safa.

Аль-Хайя также заявил, что ХАМАС готов предоставить "египетским братьям возможность оказать давление на Израиль" и подчеркнул, что при посредничестве Катара и Египта было достигнуто взаимопонимание между палестинскими "организациями сопротивления".

"Марши возвращения" на границе Газы начались 30 марта 2018 года. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, с тех пор в ходе этих акций израильскими военными были убиты 267 жителей сектора и около 27 тысяч получили ранения и травмы. ХАМАС давно перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками различных группировок.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 марта 2019 г.
Очередной "марш" на границе Газы пройдет под лозунгами солидарности с мусульманами Иерусалима





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