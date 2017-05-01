СМИ: инженер ХАМАС Мухаммад аз-Зауари свой первый БПЛА создал в Иране

Инженер Мухаммад аз-Зауари, разрабатывавший беспилотные самолеты для террористической организации ХАМАС, свой первый БПЛА построил в Иране, этот беспилотник позже использовали в Ираке, сообщает радиостанция "Решет Бет" со ссылкой на арабские СМИ.

О том, что аз-Зауари бывал в Иране, несколько месяцев назад писала ливанская газета "Аль-Ахбар". Но сведений о том, что он в этой стране занимался разработкой БПЛА, которые впоследствии применялись в реальных боевых условиях, ранее не публиковалось.

В марте представители "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС, рассказали ливанскому изданию "Аль-Ахбар" о деятельности создателя беспилотников Мухаммада аз-Зауари и заявили, что некое арабское государство помогло израильтянам организовать его убийство.

Аз-Зауари был убит 15 декабря 2016 года около своего дома в Сфаксе, в Тунисе.

"Аль-Ахбар" со ссылкой на представителей боевиков ХАМАС приводил следующие сведения: Мухаммад аз-Зауари ранее проживал в Сирии, но в 2013 году был вынужден покинуть эту страну и переехал в южный пригород Бейрута, где сотрудничал с ливанской "Хизбаллой" и разрабатывал БПЛА для "палестинского сопротивления". Он просил, чтобы ему разрешили переехать в Тунис, но долгое время, по соображениям безопасности, ему в этом отказывали. Рассматривался и вариант переезда в Газу, но в секторе трудно было достать все необходимые материалы для создания новых моделей беспилотников. После долгих согласований было принято решение переправить аз-Зауари в Тунис и обеспечить ему "прикрытие": инженер-изобретатель, работавший на террористов, был устроен в университет в качестве преподавателя. После переезда в Тунис аз-Зауари бывал в Ливане, Турции и Иране, а также трижды посещал сектор Газы – один раз официально, через пограничный переход Рафах и дважды по туннелям. В Газе он обучал боевиков ХАМАС использованию созданных им БПЛА.

По утверждению боевиков ХАМАС, они располагают сведениями о том, что некая арабская страна передала израильским спецслужбам фотографии Мухаммада аз-Зауари и информацию о его местонахождении. За инженером ХАМАС была установлена слежка. Одна тунисская журналистка назначила аз-Зауари встречу для проведения интервью, которое не состоялось, а на следующий день инженер был убит. Некий тунисский офицер помог этой журналистке покинуть страну, он задержан по подозрению в причастности к организации покушения на аз-Зауари и сотрудничестве с израильской разведкой.

Ранее тунисское издание La Presse писало, что 15 декабря в строну автомобиля аз-Зауари было произведено 28 выстрелов из автоматических пистолетов с глушителями, не менее восьми пуль попали в голову и в сердце инженера. На месте происшествия были найдены два пистолета и глушители к ним. Следствие пришло к выводу, что убийство инженера было осуществлено группой людей, которые использовали четыре транспортных средства – автомобили KIA, Hyundai, Citroen C4 и Renault Trafic.

Сайт издания "Аш-Шурук" писал, что в ходе расследования были задержаны восемь подозреваемых – арендаторы этих автомобилей, владельцы компаний по прокату машин, а также журналисты и фотограф, которые недавно интервьюировали аз-Зауари. Аресты были произведены в городах Тунис, Джерба и Сфакс. Все задержанные являются гражданами Туниса. В розыск были объявлены несколько подозреваемых – тунисские граждане и один человек с паспортами гражданина Марокко и Бельгии.

Сообщалось также, что убийцы аз-Зауари заранее определили местонахождение камер наблюдения вокруг его дома и изменили содержание записей.

Многие тунисские СМИ писали о возможной причастности израильской разведки "Мосад" к ликвидации Мухаммада аз-Зауари. В ряде публикаций отмечалось, что "мосадовцы" обычно не бросают использованное оружие на месте преступления. Но высказывалось предположение, что убийцы намеренно произвели лишние выстрелы и бросили несколько пистолетов, чтобы запутать следствие.

Израиль не взял на себя ответственность за убийство Мухаммада аз-Зауари.

Газета "Аль-Ахбар" писала, что Мухаммад аз-Зауари был связан с ХАМАС и занимал пост начальника отдела беспилотных летательных аппаратов в группировке "Бригады Изаддина аль-Касама", разрабатывая беспилотники и обучая террористов управлять БПЛА.

Редакция "Аль-Ахбар" не сомневается, что аз-Зауари был ликвидирован агентами "Мосада". Газета писала, что почерк убийц напоминает обстоятельства ликвидации Хасана аль-Кияса, занимавшего аналогичный пост в "Хизбалле" – начальника отдела беспилотников. Аль-Кияс был уничтожен в Бейруте в 2013 году. Напоминало издание и о ликвидации высокопоставленного главаря ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха, уничтоженного в ОАЭ в 2010 году.

Известно, что незадолго до гибели аз-Зауари вернулся в Тунис после короткой поездки в Ливан. К нему обратилась некая журналистка с просьбой об интервью по поводу технических новинок, но она выехала из Туниса в Венгрию за день до убийства. Ранее аз-Зауари успел дать интервью; журналисты, которые встречались с ним, были задержаны.

Сайт 48 сообщал, что, по словам тунисского репортера Белькасема аль-Маки, Мухаммад аз-Зауари в последнее время занимался проектом подводной лодки с дистанционным управлением.

ХАМАС уже через день после убийства подтвердил, что Мухаммад аз-Зауари стоял у истоков программы разработки БПЛА для боевиков этой организации. "Бригады аль-Касама" угрожали отомстить Израилю за гибель инженера. Судя по публиковавшимся данным, аз-Зауари разрабатывал беспилотную технику для ХАМАС в течение последних 10 лет. Кроме того, вероятно, он работал и на ливанскую "Хизбаллу".

Ранее сообщалось, что в начале 1990-х годов Мухаммад аз-Зауари, поддерживавший контакты с исламистской организацией "Братья-мусульмане", под давлением властей Туниса был вынужден уехать из страны и перебрался в Сирию, где наладил контакты с представителями палестинской террористической организации ХАМАС. В 2011 году, после смены режима в Тунисе, он вернулся на родину и открыл частный инженерный колледж, в котором не только преподавал, но и создавал модели беспилотных самолетов и подводных лодок, писали тунисские СМИ. Но "Аль-Ахбар" писал, что аз-Зауари вернулся в Тунис только в 2013-м.

Как писал сайт "Бригад Изаддина аль-Касама", для этой группировки Мухаммад аз-Зауари разрабатывал варианты беспилотного самолета Ababil (A1 различной модификации и другие). Похожие самолеты используются и боевиками ливанской "Хизбаллы", которая также получает БПЛА иранского производства.

Беспилотная авиация ХАМАС

Первые публикации о попытках боевиков ХАМАС получить в свое распоряжение беспилотные самолеты, чтобы использовать их в качестве управляемых авиабомб, появились в 2008 году.

В октябре 2012-го над Негевом был сбит вражеский БПЛА. "Хизбалла" утверждала, что этот самолет был запущен с территории Ливана, пролетел более 100 км над восточным Средиземноморьем, а затем вторгся в воздушное пространство Израиля. Но многие арабские СМИ, в частности газета "Аль-Хайят", писали о том, что запуск мог быть осуществлен с территории сектора Газы, с ведома руководства ХАМАС.

В ноябре 2012 года, во время проведения антитеррористической операции "Облачный столп", израильские военные публиковали видеозапись, на которой было зафиксировано, как боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" проводят испытания беспилотного летательного аппарата.

В октябре 2013 года боевики ХАМАС намеревались осуществить атаку нескольких израильских объектов, запустив заминированные мини-БПЛА из Хеврона. Теракт был предотвращен палестинскими спецслужбами.

В июле 2014-го, во время проведения антитеррористической операции "Нерушимая скала", боевики ХАМАС запустили несколько БПЛА в сторону израильской территории. По меньшей мере, один из этих беспилотников был сбит над Ашдодом. "Бригады аль-Касама" заявляли тогда, что были запущены мини-БПЛА трех типов: разведывательный (A1A), бомбардировщик (A1B) и "шахид" (взрывающийся при столкновении с целью, A1C). Боевики утверждали, что самолет-разведчик сумел достичь Тель-Авива и сделать снимки Кирии (комплекса зданий министерства обороны).

Запуски из Газы продолжались и после завершения операции "Нерушимая скала": один БПЛА террористов разбился в июне 2015-го около разделительного забора, другой был сбит в сентябре 2016-го.

Кроме того, ХАМАС использует покупные мультикоптеры, в основном китайского производства. Израильские таможенники неоднократно пресекали поставки таких беспилотников в Газу.





