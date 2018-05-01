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Ближний Восток

Аббас: "Евреев убивали потому, что они были банкирами и ростовщиками"

время публикации: 08:54 | последнее обновление: 09:32 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас на 23-й сессии Палестинского национального совета
Махмуд Аббас на 23-й сессии Палестинского национального совета
На 23-й сессии Палестинского национального совета

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выступил с речью перед участниками 23-й сессии Палестинского национального совета, собравшегося в Рамалле впервые с 1996 года.

Большая часть выступления была посвящена ситуации на палестинской улице и в арабском мире, национально-освободительной борьбе палестинского народа и конфликту с ХАМАСом. Он заявил, что палестинское государство не может существовать без Иерусалима и сектора Газы.

Коснулся Аббас и еврейского вопроса. Палестинский лидер заявил, что читал множество книг и статей еврейских авторов, в частности Гидеона Леви. В них якобы доказывается, что современные ашкеназы – потомки хазар, не имеющие отношения к евреям древности – праотцу Аврааму и его потомкам.

"Как в Западной, так и в Восточной Европе евреи подвергались погромам каждые 10-15 лет – до самого Холокоста. Они говорят: "Это потому, что мы евреи". Но на самом деле причина погромов – не национальность, а социальная функция – евреи были банкирами и ростовщиками", – цитирует "раиса" агентство Maan.

По словам Аббаса, в арабских странах мусульмане и иудеи мирно сосуществовали 1400 лет. Однако это не так – можно вспомнить так называемое "Дамасское дело" 1840 года, когда кровавый навет против евреев Дамаска вызвал волну погромов в мусульманском мире, хевронскую резню 1929 года, багдадский "фархуд" в 1941 году.

Аббас утверждает, что идея еврейского государства изначально была колониальным проектом. Первым, кто ее высказал, стал Оливер Кромвель в 1653 году, затем Наполеон Бонапарт и, наконец, лорд Бальфур, который, по его словам, ненавидел евреев и хотел от них избавиться, выслав в Палестину.

"Я вас удивлю. В 1933 году, вскоре после прихода Гитлера к власти, Германия заключила соглашение с Англо-палестинским банком. По этому соглашению немецкие евреи, оставившие все свои ценности, получили возможность выехать в Палестину. Этой возможностью воспользовались 60 тысяч человек", – сказал он.

Выступление Аббаса напомнило о диссертации "Секретная связь между нацизмом и сионизмом в 1933-1945 годах", написанной им в СССР под научным руководством Евгения Примакова. Эта "научная" работа носит антисемитский характер и содержит отрицание Холокоста, хотя сам Аббас отвергает эти обвинения.



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