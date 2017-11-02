Источники в ЦАХАЛе: в результате подрыва туннеля погибли не менее 14 боевиков

Спустя два дня после уничтожения туннеля "Исламского джихада" недалеко от КПП "Кисуфим", израильские военные сообщили, что, по их информации, в результате этой операции погибли не менее 14 палестинских боевиков.

При этом палестинские источники сообщают, что погибли восемь человек и более 10 были ранены.

Израильский сайт News Walla цитирует источник в ЦАХАЛе, который говорит, что несколько боевиков ХАМАС и "Исламского джихада" до сих пор считаются пропавшими без вести. По всей видимости, они находились под израильской территорий, когда произошло обрушение туннеля.

Сайт Nana10 и радиостанция "Кан Бет" также приводят слова офицера ЦАХАЛа, проводившего 1 ноября инструктаж с военными корреспондентами ивритских СМИ.

Офицер отметил, что операция по уничтожению туннелей террористов продолжается. "Необходимо проявлять бдительность. Надо правильно оценивать ситуацию", - отметил представитель Южного военного округа.

Он также говорил о том, что с момента операции "Нерушимая скала" у ЦАХАЛа появились новые технологии, позволяющие обнаруживать туннели на глубине нескольких десятков метров.

Во всех сообщениях отмечается, что ЦАХАЛ сохраняет повышенную готовность в связи с возможным ответом террористов на уничтожение туннеля и гибель боевиков.

30 октября израильские военные совершили подрыв туннеля, один из выходов которого находился примерно в двух километрах от кибуца Кисуфим.

Известно, что в туннеле погибли командир "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы Арафат Абу-Маршид, его заместитель Хасан Абу-Хаснин. А также командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место взрыва вместе со спасательным отрядом.

Палестинские СМИ сообщали, что за первым взрывом, контролируемым ЦАХАЛом, последовала серия менее мощных взрывов. Предположительно, в туннеле сдетонировала хранившаяся в нем взрывчатка. В частности, один из таких взрывов привел к гибели спасателей ХАМАСа и "Исламского джихада".

ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в "опасной эскалации".