"Производственная авария" в Газе: один боевик убит, другой ранен при взрыве в штабе ХАМАСа

Утром в четверг, 1 ноября, в северной части сектора Газы прогремел взрыв. По предварительным данным, речь идет о "производственной аварии" во время действий со взрывным устройством.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что один активист ХАМАСа погиб, еще один получил ранения.

ПИЦ называет имя погибшего: Дауд Ризка Эйда Джунайда (по разным данным, 37 или 39 лет) из Джебалии.

ХАМАС заявляет, что взрыв прогремел в штаб-квартире "гражданской администрации".

Напомним, что так называемая гражданская администрация Газы полностью контролируется ХАМАСом с 2007 года.

Примечательно, что в другом (более позднем) сообщении ПИЦ сказано, что взрыв прогремел "внутри участка сопротивления" (вероятно, в штабе боевиков ХАМАСа).

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) подтвердили, что погибший был одним из командиров этой группировки.





