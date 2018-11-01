18+
1 ноября 2018 г.
последняя новость: 10:23
«Израильское правосудие не умеет признавать свои ошибки»
В полиции настаивают: именно Задоров убил Таир Раду
Израильский фильм сняли с кинофестиваля в Ираке
Кто тормозит реформу в сфере ухода
Берл Лазар об угрозах евреям России
В память о жертвах Питтсбурга
Произраильский лидер Бразилии
Министр, где план?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:10 ВВС коалиции атаковали лагерь хуситов, сообщается о 150 погибших
08:44 "Производственная авария" в Газе: один боевик убит, другой ранен при взрыве в штабе ХАМАСа
06:58 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 1 ноября
21:50 Египетскую полицию "бросили на картошку"
20:57 Махмуд Аббас выехал в Каир для переговоров с ас-Сиси
18:28 Беспорядки вспыхнули на северной и южной границах сектора Газы
16:38 Safa: Израиль увеличил зону рыболовства в секторе Газы
16:23 Турецкая прокуратура: Хашогги был задушен, как только вошел на территорию консульства
16:09 Глава МИД Омана посетил Рамаллу, где встретился с Махмудом Аббасом
15:43 Конашенков надеется, что сирийские С-300 остудят "горячие головы"
Загрузка...
Ближний Восток

"Производственная авария" в Газе: один боевик убит, другой ранен при взрыве в штабе ХАМАСа

время публикации: 08:44 | последнее обновление: 09:58 блог версия для печати фото
Дауд Ризка Эйда Джунайда
"Производственная авария" в Газе: один боевик убит, другой ранен при взрыве в штабе ХАМАСа
"Производственная авария" в Газе: один боевик убит, другой ранен при взрыве в штабе ХАМАСа
ВСЕ ФОТО

Утром в четверг, 1 ноября, в северной части сектора Газы прогремел взрыв. По предварительным данным, речь идет о "производственной аварии" во время действий со взрывным устройством.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что один активист ХАМАСа погиб, еще один получил ранения.

ПИЦ называет имя погибшего: Дауд Ризка Эйда Джунайда (по разным данным, 37 или 39 лет) из Джебалии.

ХАМАС заявляет, что взрыв прогремел в штаб-квартире "гражданской администрации".

Напомним, что так называемая гражданская администрация Газы полностью контролируется ХАМАСом с 2007 года.

Примечательно, что в другом (более позднем) сообщении ПИЦ сказано, что взрыв прогремел "внутри участка сопротивления" (вероятно, в штабе боевиков ХАМАСа).

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) подтвердили, что погибший был одним из командиров этой группировки.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 1 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018