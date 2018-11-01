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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": Оман подключился к реализации американской мирной инициативы

время публикации: 11:54 | последнее обновление: 12:30 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Кабус Бен-Саид
Биньямин Нетаниягу и Кабус Бен-Саид
Биньямин Нетаниягу и Кабус Бен-Саид

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат", со ссылкой на информированные источники, объясняет, чем вызвана дипломатическая активность Омана на палестино-израильском направлении, включавшая в себя встречи султана Кабуса с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Согласно этой публикации, Оман намерен содействовать реализации мирной инициативы президента США Дональда Трампа, которая так и не была представлена официально. Руководство ПНА, объявившее США бойкот после переноса посольства в Иерусалим, отказалось ее рассматривать.

"Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что Аббас обусловил возвращение за стол переговоров американским заявлением о том, что США признают Восточный Иерусалим столицей палестинского государства. По его словам, это было бы адекватной компенсацией за перенос посольства.

Оманские представители подчеркивают, что не выступают в качестве независимого посредника, а лишь пытаются помочь наладить контакт между США и палестинцами. В частности, об этом говорил министр иностранных дел Омана Юсуф бин Алави.

После визита Нетаниягу в Оман министр выразил поддержку мирной инициативе Трампа. "Израиль – государство, являющееся частью нашего региона. Мы все это понимаем. Осознает это и мировое сообщество в целом. Возможно, пришло время, чтобы к Израилю относились соответствующим образом", - заявил он.

31 октября Юсуф бин Алави посетил Рамаллу и передал Аббасу послание султана Кабуса. Как сообщило официальное агентство ПНА Wafa, министр проинформировал собеседника. об итогах визита в Оман Биньямина Нетаниягу.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 октября 2018 г.
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