18+
1 октября 2018 г.
последняя новость: 07:47
Триумфальная трампономика
Опасные планы России
Россия и Израиль на тропе войны
Если завтра война
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:09 "Месть за Ахваз": Иран объявил об ответном ударе по террористам в Сирии
23:28 Провокации на границе с сектором Газы. Палестинские СМИ сообщают о раненых
22:14 1 октября сектор Газы поддержит забастовку в арабском секторе против "хок а-леом"
19:39 Аз-Захар: "Аббас и арабские страны подталкивают Израиль к войне в секторе Газы"
17:54 "Маан": в ходе операции ЦАХАЛа в Рамалле ранен фотограф агентства Reuters
17:26 МИД Ливана намерен "разоблачить" доклад Нетаниягу на Генассамблее ООН
13:18 Из Средиземноморья в Средиземье: в Турции открылась необычная гостиница
12:45 В Иракском Курдистане проходят парламентские выборы
11:55 Начата эвакуация боевиков из провинции Идлиб
08:31 Хуситы заявляют об атаке их беспилотника в аэропорту Дубая
Загрузка...
Ближний Восток

"Месть за Ахваз": Иран объявил об ответном ударе по террористам в Сирии

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
"Месть за Ахваз": Иран объявил об ответном ударе по террористам в Сирии
КСИР и ранее неоднократно сообщал о ракетных ударах с иранской территории по террористам в Сирии, находящимся в пустынных районах восточнее Ракки и Дир аз-Зура
Теракт во время военного парада в Ахвазе был совершен утром 22 сентября

Утром в понедельник, 1 октября, иранское государственное агентство IRNA сообщило, что ракетные силы "Корпуса стражей исламской революции" осуществили обстрел позиций неких террористических группировок к востоку от Еврфата на территории Сирии. Утверждается, что речь идет о боевиках, ответственных за недавний теракт в Ахвазе, и что в результате ракетного обстрела есть множество убитых и раненых.

Независимыми источниками эта информация пока не подтверждается.

Пресс-служба КСИР заявляет, что целью ракетной атаки был штаб лидеров террористов. Утверждается, что для атаки были задействованы баллистические ракеты (Иран не граничит с Сирией).

КСИР и ранее неоднократно сообщал о ракетных ударах с иранской территории по террористам в Сирии, находящимся в пустынных районах восточнее Ракки и Дир аз-Зура. Как правило, эти сообщения не подтверждались сирийскими источниками.

Теракт во время военного парада в Ахвазе был совершен утром 22 сентября. В сообщениях иранских СМИ отмечалось, что террористы, вооруженные автоматами Калашникова, стреляли по маршировавшим военным и по трибунам: среди убитых и раненых были не только военнослужащие, но и гражданские лица, в том числе дети и женщины. Тегеран объявил, что жертвами теракта в Ахвазе стали 29 человек, около 70 получили ранения.

Иранские власти заявляли, что трое террористов были уничтожены на месте, один ранен и задержан (по неподтвержденным данным, он умер в больнице). Стрелявшие были одеты в форму военнослужащих "Корпуса стражей исламской революции" и добровольческого подразделения "Басидж".

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" (ASMLA), связанная с Саудовской Аравией. Об ответственности группировки за теракт заявил представителям СМИ один из ее лидеров Якуб Хур аль-Тастери. О своей ответственности за теракт заявила и террористическая организация "Исламское государство".

В иранских СМИ также сообщалось, что ответственность за теракт взяла на себя организация "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Однако руководство этой организации заявило, что непричастно к теракту, подчеркнув, что отвергает подобные методы борьбы.

Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана заявлял, что террористы, осуществившие нападение, были связаны с США и израильским "Мосадом". По его версии, боевики проходили обучение в двух странах Персидского залива. С обвинениями в адрес США выступали верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Ирана Хасан Роухани.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что за нападением стоят "региональные спонсоры терроризма". Это выражение используется иранскими официальными лицами, когда они хотят напомнить своей аудитории о США и Израиле.

Позже МИД Ирана вызвал послов Нидерландов и Дании, а также временных поверенных в делах Великобритании и ОАЭ в связи с терактом в Ахвазе. Об этом агентству IRNA сообщил представитель иранского МИДа Бахрам Касеми. Дипломатам этих стран было заявлено, что в их странах укрываются лица, причастные к теракту в Ахвазе. Тегеран потребовал выдачи лиц, причастных к теракту.

В Нидерландах, Дании и Великобритании проживают некоторые руководители ASMLA. В ноябре 2017 года основатель и лидер этой организации Ахмад Мола Ниси был застрелен около своего дома в Гааге.

Через несколько дней после теракта министр информации и национальной безопасности Ирана Махмуд Алави объявил, что задержаны десятки подозреваемых в причастности к теракту на военном параде в Ахвазе.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 сентября 2018 г.
Власти Ирана: по подозрению в причастности к теракту в Ахвазе задержаны 22 человека
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 сентября 2018 г.
Власти Ирана объявили о задержании подозреваемых в причастности к теракту в Ахвазе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 сентября 2018 г.
В Иране объявлен траур по жертвам теракта в Ахвазе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 сентября 2018 г.
ИГ распространило видео с боевиками, которые, как утверждается, осуществили теракт в Ахвазе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 сентября 2018 г.
Роухани: "США причастны к теракту в Ахвазе"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 сентября 2018 г.
Теракт на параде в Ахвазе: Иран призвал страны Европы выдать предполагаемых организаторов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 сентября 2018 г.
Аятолла Хаменеи: за терактом на военном параде стоят государства-марионетки США
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 сентября 2018 г.
Представитель ВС Ирана обвинил "Мосад" и США в причастности к теракту на параде
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 сентября 2018 г.
Теракт во время военного парада на юге Ирана; есть убитые и раненые
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2017 г.
Иран отвергает сомнения в успешности ракетной атаки: сотни боевиков ИГ убиты в Сирии





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 1 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018