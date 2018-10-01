"Месть за Ахваз": Иран объявил об ответном ударе по террористам в Сирии

Утром в понедельник, 1 октября, иранское государственное агентство IRNA сообщило, что ракетные силы "Корпуса стражей исламской революции" осуществили обстрел позиций неких террористических группировок к востоку от Еврфата на территории Сирии. Утверждается, что речь идет о боевиках, ответственных за недавний теракт в Ахвазе, и что в результате ракетного обстрела есть множество убитых и раненых.

Независимыми источниками эта информация пока не подтверждается.

Пресс-служба КСИР заявляет, что целью ракетной атаки был штаб лидеров террористов. Утверждается, что для атаки были задействованы баллистические ракеты (Иран не граничит с Сирией).

КСИР и ранее неоднократно сообщал о ракетных ударах с иранской территории по террористам в Сирии, находящимся в пустынных районах восточнее Ракки и Дир аз-Зура. Как правило, эти сообщения не подтверждались сирийскими источниками.

Теракт во время военного парада в Ахвазе был совершен утром 22 сентября. В сообщениях иранских СМИ отмечалось, что террористы, вооруженные автоматами Калашникова, стреляли по маршировавшим военным и по трибунам: среди убитых и раненых были не только военнослужащие, но и гражданские лица, в том числе дети и женщины. Тегеран объявил, что жертвами теракта в Ахвазе стали 29 человек, около 70 получили ранения.

Иранские власти заявляли, что трое террористов были уничтожены на месте, один ранен и задержан (по неподтвержденным данным, он умер в больнице). Стрелявшие были одеты в форму военнослужащих "Корпуса стражей исламской революции" и добровольческого подразделения "Басидж".

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" (ASMLA), связанная с Саудовской Аравией. Об ответственности группировки за теракт заявил представителям СМИ один из ее лидеров Якуб Хур аль-Тастери. О своей ответственности за теракт заявила и террористическая организация "Исламское государство".

В иранских СМИ также сообщалось, что ответственность за теракт взяла на себя организация "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Однако руководство этой организации заявило, что непричастно к теракту, подчеркнув, что отвергает подобные методы борьбы.

Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана заявлял, что террористы, осуществившие нападение, были связаны с США и израильским "Мосадом". По его версии, боевики проходили обучение в двух странах Персидского залива. С обвинениями в адрес США выступали верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Ирана Хасан Роухани.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что за нападением стоят "региональные спонсоры терроризма". Это выражение используется иранскими официальными лицами, когда они хотят напомнить своей аудитории о США и Израиле.

Позже МИД Ирана вызвал послов Нидерландов и Дании, а также временных поверенных в делах Великобритании и ОАЭ в связи с терактом в Ахвазе. Об этом агентству IRNA сообщил представитель иранского МИДа Бахрам Касеми. Дипломатам этих стран было заявлено, что в их странах укрываются лица, причастные к теракту в Ахвазе. Тегеран потребовал выдачи лиц, причастных к теракту.

В Нидерландах, Дании и Великобритании проживают некоторые руководители ASMLA. В ноябре 2017 года основатель и лидер этой организации Ахмад Мола Ниси был застрелен около своего дома в Гааге.

Через несколько дней после теракта министр информации и национальной безопасности Ирана Махмуд Алави объявил, что задержаны десятки подозреваемых в причастности к теракту на военном параде в Ахвазе.





