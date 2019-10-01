Брат президента Ирана осужден за коррупцию

Во вторник, 1 октября, власти Ирана объявили, что Хосейн Ферейдун – младший брат президента Хасана Роухани – приговорен к пяти годам лишения свободы за коррупцию, сообщает агентство Fars. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

Хосейн Ферейдун находится под следствием уже несколько лет. Ему предъявляли обвинения, в основном, в финансовых преступлениях, касавшихся отмывания денег – на огромные суммы, оцениваемые десятками миллиардов долларов. Кроме того, его обвиняли во взяточничестве при назначении руководителей иранских банков и лоббировании интересов приближенных в финансовых структурах.

Ферейдун был арестован 16 июля 2017 года. В мае 2019 года суд признал его виновным по ряду обвинений и приговорил к лишению свободы, но срок лишения свободы не назывался до 1 октября.

До недавнего времени Ферейдун был высокопоставленным сотрудником министерства иностранных дел Ирана, принимавшим активное участие в переговорах о судьбе иранской ядерной программы. Многие эксперты высказывали предположение, что целью судебного разбирательства была компрометация старшего брата – президента Ирана Хасана Роухани, у которого в политической системе есть множество противников.

Примечательно, что приговор Ферейдуну был объявлен в тот же день, когда иранский суд сообщил о смертном приговоре одному из обвиненных в шпионаже в пользу США. Кроме того, сообщается, что двое задержанных иранцев по подозрению в шпионаже в пользу США приговорены к 10 годам лишения свободы, а еще один получил тот же приговор за шпионаж в пользу Великобритании. Еще несколько иранских граждан приговорены к 4-5 годам тюрьмы за шпионаж.





