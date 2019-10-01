Командующий КСИР: "Уничтожение Израиля – больше не мечта, а достижимая цель"

Командующий иранского "Корпуса стражей исламской революции" генерал-майор Хосейн Салами, выступая в понедельник, 30 сентября, в Тегеране на встрече командиров КСИР, заявил: "Уничтожение Израиля – больше не мечта, а достижимая цель".

"К концу первого сорокалетия исламской революции мы достигли (военного) уровня, позволяющего нам уничтожить сионистское образование", – заявил он.

"На втором этапе (исламской революции) необходимо стереть это отвратительное образование с карты мира", – сказал генерал Салами.

Это заявление командующего КСИР цитируют многие иранские и арабские СМИ, а также агентство AFP.

Хосейн Салами был назначен на пост командующего КСИР 21 апреля 2019 года, сменив генерала Мохаммада Али Джаафари, решившего сосредоточиться на политической деятельности.

Салами родился в 1960 году в Гольпайегане (провинция Исфахан). В 1978 году поступил на факультет машиностроения в Иранском университете науки и технологии. Когда началась ирано-иракская война, он вступил в КСИР. После войны продолжил учебу и получил степень магистра в области управления военной промышленностью. В 1992-1997 годах возглавлял Командно-штабное высшее военное училище КСИР. В 1997-2005 годах был заместителем командующего объединенного штаба КСИР. В 2005-2009 был командующим военно-воздушными силами КСИР. В 2009-2019 был заместителем командующего КСИР. С апреля 2019 года занимает пост командующего КСИР.





