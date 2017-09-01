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Ближний Восток

На юге Ирана перевернулся автобус со школьницами, многочисленные жертвы

время публикации: 13:57 | последнее обновление: 13:59 блог версия для печати фото
На юге Ирана перевернулся автобус со школьницами, многочисленные жертвы

Утром в пятницу, 1 сентября, около города Дараб (провинция Фарс, южный Иран) перевернулся автобус со школьницами. По сведениям агентства IRNA, погибли не менее 12 человек, более 30 получили ранения и травмы.

Агентство Fars опубликовало имена девяти погибших (в их числе водителя автобуса и школьной учительницы), а также имена 34 пострадавших, доставленных в больницы.

Автобус врезался в опору моста, после чего перевернулся.

По предварительным данным, причиной аварии стала усталость водителя, который уснул за рулем или не справился с управлением, пишет РИА Новости.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 ноября 2016 г.
На юге Ирана перевернулся автобус, десятки погибших







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