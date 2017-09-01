Ливанский премьер обвинил Израиль во лжи, заявив, что "Хизбалла" не контролирует Ливан

Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири заявил в интервью французской газете Le Monde: Израиль знает, что на ливанской территории нет никаких заводов по производству точного оружия.

По словам аль-Харири, утверждения израильских властей, что Иран строит в Ливане ракетный завод с целью вооружить "Хизбаллу", являются частью "кампании по дезинформации". "Израильтяне привыкли проводить кампании обмана, сейчас они утверждают, что "Хизбалла" контролирует Ливан, но это не соответствует действительности, - сказал аль-Харири, - "Хизбалла" присутствует в Ливане, пользуется поддержкой местного населения, представлена в правительстве, однако это не означает, что она контролирует весь Ливан". Премьер Ливана, отвечая на вопрос корреспондента Le Monde, правда ли, что "Хизбалла" играет более заметную роль, чем ливанская армия, подчеркнул, что так считает сама "Хизбалла", а отнюдь не правительство. "Но правда в том, что армия Ливана проделала работу более масштабную, чем кто-либо другой. Я знаю, каким образом армия осуществляла свои атаки. Мы были слепы, и нам потребовалось достаточно времени, чтобы подготовиться к операции. Поэтому мы в боях потеряли только пять военнослужащих. И самое важное для нас то, что на ливанской территории больше нет "Исламского государства".

Напомним, в понедельник, 28 августа, министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Входе этой встречи глава израильского оборонного ведомства продемонстрировал Генсеку ООН фотографии и другую документацию, доказывающие, что "Хизбалла" упрочивает свои позиции на юге Ливана. Хизбалла систематически нарушает резолюцию ООН №1701 и продолжает под разными предлогами укреплять свои позиции вдоль нашей границы с Ливаном. "Хизбалла" размещает в домах жителей деревень и городов, расположенных вдоль границы, различное оружие, в том числе ракеты и снаряды, направленные против израильских граждан", - говорил Либерман.

По словам министра обороны Авигдора Либермана, в последние годы Израиль стал свидетелем неоднократных попыток Ирана поставить оружие в Ливан через Сирию и создать заводы по производству точного оружия в самом Ливане. "Эта реальность невыносима для Государства Израиль, и мы полны решимости предотвратить любую угрозу безопасности израильских граждан", - подчеркнул Либерман.

Глава оборонного ведомства, пользуясь случаем, также обратился к ливанскому правительству и народу Южного Ливана и сказал, что они должны знать, что Израиль будет действовать максимально жестко, если против него развяжут конфликт, в ходе которого израильские граждане подвергнуться ракетным атакам. Он подчеркнул, что у Израиля нет желания навредить мирным жителям, однако он не останется равнодушным в ситуации, если его жители подвергнутся обстрелам, и в таком случае он будет действовать быстро, жестко и уверенно. По словам министра обороны Либермана временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) обязаны обеспечить выполнение резолюции 1701 Совета Безопасности.





