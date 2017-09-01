Насралла заявил, что встречался с Асадом, чтобы обсудить сделку с ИГ

Лидер шиитской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла в своем обращении к ливанскому народу по случаю праздника Ид аль-Адха заявил, что лично ездил в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить планируемую сделку с "Исламским государством", передает агентство Reuters.

Заявление было сделано 31 августа, но многие арабские и израильские СМИ публикуют и обсуждают его 1 сентября.

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало текст выступления Насраллы, но официальный Дамаск не комментирует его заявление о личной встрече с Асадом.

По словам Насраллы, сирийский президент был "смущен" его предложением пойти на перемирие с ИГ и разрешить боевикам этой организации вместе с семьями выехать на восток Сирии ради получения информации о судьбах ливанских военнослужащих, похищенных в 2014 году. Но, как отметил, лидер "Хизбаллы", в конечном итоге Асад поддержал ливанцев в этом вопросе.