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Ближний Восток

Израиль - ООН: высокопоставленный офицер армии Ливана на нашей границе работает на "Хизбаллу"

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
Израиль - ООН: высокопоставленный офицер армии Ливана на нашей границе работает на "Хизбаллу"

Власти Израиля передали ООН жалобу по поводу внедрения агентов террористической организации "Хизбалла" в ряды размещенных на границе с Израилем подразделений армии Ливана.

Как сообщает газета "Едиот Ахронот", командованию контингента ООН в Южном Ливане была передана информация о майоре ливанской армии Ихье Хусейни, занимающем важный командный пост в подразделении, дислоцированном на израильской границе.

Израильские спецслужбы утверждают, что на самом деле Хусейни работает на "Хизбаллу" и использует свой пост для продвижения интересов этой организации.

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