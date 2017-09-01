Израиль - ООН: высокопоставленный офицер армии Ливана на нашей границе работает на "Хизбаллу"

Власти Израиля передали ООН жалобу по поводу внедрения агентов террористической организации "Хизбалла" в ряды размещенных на границе с Израилем подразделений армии Ливана.

Как сообщает газета "Едиот Ахронот", командованию контингента ООН в Южном Ливане была передана информация о майоре ливанской армии Ихье Хусейни, занимающем важный командный пост в подразделении, дислоцированном на израильской границе.

Израильские спецслужбы утверждают, что на самом деле Хусейни работает на "Хизбаллу" и использует свой пост для продвижения интересов этой организации.