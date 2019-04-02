Телеканал "Аль-Кудс": сделка между Израилем и ХАМАСом по обмену пленными "в ближайшие часы"

Телеканал "Аль-Кудс", близкий к руководству ХАМАСа, утром 2 апреля сообщил, что "в ближайшие часы" в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом будет заключена сделка "об обмене пленными". Эта информация была передана также израильской государственной новостной службой "Кан" со ссылкой на "Аль-Кудс".

Сообщая о скором заключении сделки, телеканал "Аль-Кудс" ссылается на собственный осведомленный источник. Дополнительные подробности не публикуются.

Официальных комментариев со стороны ХАМАСа пока не поступало.

Министр транспорта и по делам разведки Израиля Исраэль Кац в интервью "Кан Бет", комментируя эту информацию, заявил: "Сомневаюсь, что такая сделка стоит на повестке дня. Речь идет о ложном сообщении".

Военный комментатор Таль Лев-Рам написал в своем микроблоге Twitter, что речь идет об очередном акте психологической войны: "Нет никакого продвижения в вопросе возвращения пленных и пропавших. Все усилия ХАМАСа направлены на улучшение условий содержания террористов в израильских тюрьмах".

Как сообщают обозреватель "Кан" Моше Берковиц и ливанская газета "Аль-Ахбар", на этой неделе ожидается прибытие в Газу делегации из Катара, которая будет изучать вопрос о возобновлении переводов катарских денег в сектор.

В конце прошлой недели палестинская газета "Аль-Хадат" писала, что ХАМАС, "Исламский джихад", НФОП, ДФОП и другие "фракции" в Газе согласились на прекращение огня. В рамках достигнутых при посредничестве Египта договоренностей ХАМАС обязался остановить действия "ночных бригад" и беспорядки на восточной границе сектора.

1 апреля в секторе Газы побывал специальный представитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, который провел переговоры с председателем политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей. Вскоре после этого представители египетской разведки вновь встретились с лидерами ХАМАСа в Газе. Но сообщений о каких-либо важных договоренностях в рамках этих переговоров в воскресенье не поступало.

Переговоры об урегулировании и будущем Газы длительное время ведутся при посредничестве представителя ООН в регионе Николая Младенова, а также правительства Египта. К лету 2018 года был достигнут ряд договоренностей по поводу работу КПП на границе Газы и расширения зоны рыболовства – с тех пор из-за действий террористов КПП неоднократно закрывались, а зона рыболовства сокращалась (в том числе "до нуля"). По состоянию на начало апреля, КПП на границе Газы открыты и работают в обычном режиме, зона рыболовства расширена до 12 морских миль.

Согласно "египетскому плану", еще в августе прошлого года должны были начаться переговоры о возвращении тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, находящихся в руках ХАМАС, и возвращение пленных израильтян в обмен на реализацию гуманитарных проектов в секторе Газы при финансировании международных организаций. Однако в руководстве ХАМАСа тогда заявили, что не готовы "менять пленных" на продвижение гуманитарных проектов, подчеркивая, что для начала Израиль должен отпустить на свободу всех хамасовцев, освобожденных в рамках "сделки Шалита" в 2011 году и вновь арестованных израильтянами в 2014 году во время операции "Вернуть братьев". ХАМАС также настаивал на соглашении, предусматривающем полное снятие блокады с Газы.





