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Ближний Восток

В ПНА учреждена премия за журналистскую изобретательность

время публикации: 16:37 | последнее обновление: 16:37 блог версия для печати фото
В ПНА учреждена премия за журналистскую изобретательность

Международная палестинская конференция по СМИ и коммуникациям учредила специальную премию, которой будут удостаиваться наиболее творческие репортажи о палестинских землях. Она получила название "Приз за медиа-креативность Палестины".

Как сообщают учредители, награда будет вручаться за изобретательность, содействующую глубокому пониманию жизни палестинцев в прошлом и настоящем, отказ от формализма и привычных формулировок.

"Мы хотим воздать должное журналистам, проявляющим креативность в благородном деле защиты палестинских интересов, а заодно и повысить мотивацию молодых палестинцев повысить уровень изобретательности, передавая палестинский нарратив", - рассказал глава конференции Хишам Касем.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что награда, у которой три степени, будет вручаться раз в два года. Первый приз составит 15.000 долларов. Лауреаты будут названы весной 2018 года.

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