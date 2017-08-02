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Ближний Восток

В Иордании отменен закон, позволявший насильнику уйти от наказания

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:22 блог версия для печати фото
В Иордании отменен закон, позволявший насильнику уйти от наказания

Парламент Иордании отменил статью уголовного кодекса королевства, которая позволяла насильникам избежать наказания в случае женитьбы на своей жертве. При этом брак должен был продлиться минимум три года.

308 статья долгие годы была камнем преткновения. Ее сторонники утверждали, что она не только отвечает нормам традиционного общества, но и обязывает мужчину заботиться о своей жертве, которая в противном случае оказалась бы изгоем.

С точки зрения правозащитников, статья являлась нарушением фундаментальных прав человека. Сотни манифестантов собрались у здания парламента во время голосования, чтобы призвать депутатов ее отменить.

"Это праздничный, исторический день не только для Иордании, но и для всего региона. Мы достигли этого благодаря союзу женских организаций, гражданского общества и правозащитников", - заявила после оглашения результатов голосования глава Национального женского комитета Иордании Сальма Нимс.

Первым государством, в котором подобная статься была отменена, стал Ливан. Полемика по данному вопросу идет и в других арабских странах.

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