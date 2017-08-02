В каирском метро открылся киоск духовного наставления

На одной из станций каирского метро открылся киоск, в котором дежурят богословы университета аль-Азхар. Каждый желающий может обратиться здесь к духовным авторитетам и получить религиозное постановление – фетву.

Цель инициативы, поддержанной властями, – борьба с экстремизмом и с ошибочной трактовкой религиозных текстов. Однако аль-Азхар противостоит и проводимому президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси курсу на реформу ислама.

"Обычно люди обращаются из-за повседневных проблем, интересуются, что об этом говорит религия. Самые популярные темы – браки, разводы и вопросы наследства", - рассказал один из шейхов, ведущих прием населения.

Инициаторы проекта выражают надежду, что люди будут обращаться к ним, а не к проповедникам-экстремистам. Однако влияние радикалов в крупных городах и так значительно ниже, чем на периферии.