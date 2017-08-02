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Ближний Восток

Reuters: с начала 2017 года в Сирии погибли 40 российских солдат

время публикации: 10:47 | последнее обновление: 10:52 блог версия для печати фото
Reuters: с начала 2017 года в Сирии погибли 40 российских солдат

Новостное агентство Reuters опровергает утверждения министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с которыми с начала 2017 года в Сирии погибли десять российских военнослужащих.

Подсчеты, проведенные агентством, значительно расходятся с официальными данными. По сведениям агентства, с января по июль в Сирии были убиты по меньшей мере 40 солдат и офицеров из России.

В каждом случае факт смерти был подтвержден несколькими источниками, в том числе – представителями режима Башара Асада. Агентство также проверяло публикации в социальных сетях.

Reuters отмечает, что погибших может быть и больше: армейское командование требует от родственников хранить молчание о гибели их близких. Об этом журналистам рассказали члены семей военнослужащих.

За весь предшествующий период в Сирии погибли 35 российских солдат. Столь значительный рост потерь объясняется расширением участия России в сирийском конфликте.

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