Турция призвала признать государство Палестина

В Стамбуле собралась экстренная сессия Организации Исламского взаимодействия. Причиной ее созыва стала ситуация на Храмовой горе в Иерусалиме. Выступавшие осуждали не террористов, напавших на полицейских, а правительство Израиля, которое, по их словам, использовало инцидент для атаки на мечеть аль-Акса.

"Нетаниягу не смирится с поражением. Он будет пытаться вновь и вновь изменить ситуацию на Хаарам аш-Шариф. Нужно готовиться к следующему раунду противостояния. Он начнется скоро и будет очень тяжелым. Мы одержали победу, но война будет долгой", - заявил министр иностранных дел Палестинской национальной администрации Рияд аль-Малики.

Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что достойным ответом на израильские провокации станет только признание государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.

"Палестинцы 50 лет живут в условиях оккупации. Миллионы из них были вынуждены покинуть родину. Поддерживать их на словах – недостаточно для исправления исторической несправедливости. Требуются действия", - сказал турецкий министр.

Глава внешнеполитического ведомства Иордании Айман Сафади сообщил, что Иерусалим является исключительно мусульманской святыней. По его словам, провокации израильского правительства угрожают взорвать весь ближневосточный регион.