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Ближний Восток

Три человека погибли при крушении яхты у берегов Турции

время публикации: 13:49 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати

Три человека погибли и двое получили травмы при крушении прогулочной яхты в районе города Бозбурун в турецком Мармарисе. Всего на борту судна находились 11 человек.

В поисково-спасательной операции принимали участие береговая охрана, жандармерия, Управление по чрезвычайным ситуациям. Восемь человек спасены, тела погибших найдены. Среди жертв кораблекрушения – владелец яхты Али Доган Чайироглу.

На борту яхты не было иностранцев. На данном этапе неизвестна причина, по которой судно перевернулось и затонуло. Начато расследование инцидента.

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