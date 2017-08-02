Три человека погибли при крушении яхты у берегов Турции

Три человека погибли и двое получили травмы при крушении прогулочной яхты в районе города Бозбурун в турецком Мармарисе. Всего на борту судна находились 11 человек.

В поисково-спасательной операции принимали участие береговая охрана, жандармерия, Управление по чрезвычайным ситуациям. Восемь человек спасены, тела погибших найдены. Среди жертв кораблекрушения – владелец яхты Али Доган Чайироглу.

На борту яхты не было иностранцев. На данном этапе неизвестна причина, по которой судно перевернулось и затонуло. Начато расследование инцидента.