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Ближний Восток

ХАМАС призвал "ужесточить интифаду" накануне признания Иерусалима столицей Израиля

время публикации: 17:22 | последнее обновление: 17:48 блог версия для печати фото
ХАМАС призвал "ужесточить интифаду" накануне объявления Иерусалима столицей Израиля
Дональд Трамп
ХАМАС призвал "ужесточить интифаду" накануне объявления Иерусалима столицей Израиля

ХАМАС опубликовал призыв к ужесточению интифады в связи с ожидаемой речью президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Накануне, в пятницу, вечером, 1 декабря, некий высокопоставленный чиновник из администрации президента США заявил, что уже 6 декабря Дональд Трамп выступит с речью, в которой признает Иерусалим столицей Израиля. В этот же день рано утром агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники в американском руководстве сообщило, что на следующей неделе президент Трамп объявит о признании Иерусалима израильской столицей, но отложит решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

По мнению ХАМАС, палестинскому народу надлежит противостоять возмутительному решению администрации США, а арабским государствам – принять меры против этого "заговора".

Напомним, что вечером 29 ноября журналист службы новостей телеканалов "Кешет" и "Решет" Дана Вайс в своем Twitter написала, что в Иерусалиме считают высокой вероятность того, что президент США Дональд Трамп в начале следующей недели объявит о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке к переносу посольства из Тель-Авива. При этом отмечалось, что Трампу, на которого также оказывают давление американские евангелисты, не хотелось бы в очередной раз продлевать вето на закон о переносе посольства в Иерусалим.

Тогда Белый дом назвал "преждевременными" сообщения о том, что США готовятся объявить о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

6 июня этого года Сенат США единогласно утвердил декларацию, посвященную 50-летию воссоединения Иерусалима. За этот документ проголосовали 90 сенаторов, включая бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса. Еще 10 сенаторов не присутствовали в зале заседаний во время голосования. В тексте декларации говорится: "В июне 2017 года отмечаются 50 лет со дня воссоединения Иерусалима, города, где еврейское присутствие сохранялось на протяжении трех тысячелетий. С 1948 по 1967 года Иерусалим был разделен, и израильтяне различных вероисповеданий, а также евреи из разных стран не имели свободного доступа к святым местам в восточном Иерусалиме, в частности к Стене плача. В 1967 году Иерусалим был воссоединен, и все имеют доступ к святыням". Сенат также вновь ратифицировал закон о признании Иерусалима столицей Израиля.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 декабря 2017 г.
CNBC: в среду Трамп объявит о признании Иерусалима столицей Израиля
// NEWSru.co.il // В мире // 1 декабря 2017 г.
AP: Трамп объявит о признании Иерусалима столицей Израиля и отложит перенос посольства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 ноября 2017 г.
СМИ: в декабре Трамп объявит о признании Иерусалима столицей Израиля







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