Иран впервые за год испытал новую баллистическую ракету

В субботу, 1 декабря, государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок. Судя по имеющейся информации, такая ракета может нести и ядерную боеголовку и может поразить цель в любой части Ближнего Востока и даже в ряде регионов Европы.

По данным Госдепа, ракетные испытания были проведены иранскими военными вечером 1 декабря.

В заявлении Помпео подчеркивается, что проведение таких испытаний является нарушением резолюции Совета безопасности ООН №2231.

Впрочем, резолюция СБ ООН №2231 требует от Ирана прекращения ракетных испытаний, но не запрещает их. Кроме того, соблюдение условий этой резолюции было частью так называемой "ядерной сделки", из которой Соединенные Штаты вышли, напоминает президент Национального ирано-американского совета Трита Парси. Он обращает также внимание на тот факт, что Иран не проводил подобных испытаний более года.

Госсекретарь США пишет, что Иран активизировал ракетные испытания и производство новых ракетных систем. Он заявил, что Вашингтон осуждает эти действия Тегерана и требует их прекратить.

Представитель министерства обороны США отметил в комментарии для телеканала CNN, что новые испытания иранцами баллистической ракеты не продемонстрировали каких-либо новых возможностей и не представляют непосредственной угрозы для американских военных в регионе. При этом он подчеркнул, что полученные разведданные все еще изучаются.

Тегеран не комментирует сообщения о новых ракетных испытаниях. При этом министерство обороны Ирана заявляет, что иранские военно-морские силы получили на вооружение новейший эсминец "Sahand", якобы способный быть незаметным для радаров и находиться до пяти месяцев в автономном плавании без пополнения запасов.

Около полугода назад американское издание The New York Times писало о том, что Иран, по всей видимости, продолжает разработку ракет большой дальности, что является нарушением "ядерного договора" 2016 года. В публикации, посвященной обстоятельствах гибели 12 ноября 2011 года на военном объекте возле деревни Бигдане (около 40 км к юго-западу от Тегерана) генерал-майора Хасана Техрани Могаддама и еще двадцати офицеров Корпусов стражей исламской революции, говорилось о том, что незадолго до этого инцидента Могаддам наблюдал за ходом работ на секретном объекте в пустыне, который действует по сей день. Американские исследователи изучили спутниковые снимки этого объекта и пришли к выводу, что там ведутся работы по созданию ракетных двигателей. Причем зачастую какие-либо действия на объекте осуществляются ночью.





