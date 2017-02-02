Западные страны проводят учения ВМФ у берегов Ирана

США, Великобритания, Франция и Австралия начали военно-морские учения в акватории Персидского залива. Район их проведения находится в непосредственной близости к территориальным водам Исламской республики Иран. Учения получили название "Объединенный трезубец".

"Цель учений – укрепить боевое содружество, повысить уровень тактической подготовки, обеспечить проведение совместных операций и содействовать свободе мореходства в регионе", - говорится в заявлении пресс-службы американского ВМФ.

Ряд СМИ, в том числе российское новостное агентство Sputnik , утверждают, что в ходе учений отрабатывается перехват и уничтожение иранских кораблей, пытающихся ограничить свободу действий западных флотов. Ежегодно в Персидском заливе фиксируются десятки подобных инцидентов.

Иран расценил маневры как агрессивный шаг. Главнокомандующий иранскими ВМС адмирал Хабиболла Сайяри предупредил, что на проникновение в территориальные воды будет дан отпор. Однако американское командование сообщило, что план учений этого не предусматривает.