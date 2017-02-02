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Ближний Восток

Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати фото
Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"

Министр обороны Исламской республики Иран генерал Хусейн Дехкан заявил в интервью агентству Tasnim, что недавние ракетные испытания стали успешными. Он также отметил, что они не нарушают резолюций Совета Безопасности ООН.

Генерал подчеркнул, что Тегеран, как суверенное государство, не допустит вмешательства других стран в свою оборонную политику.

220 депутатов иранского парламента опубликовали заявление, в котором выразили полную поддержку вооруженным силам. "Укрепление обороноспособности Исламской республики – неотъемлемая часть заботы о безопасности иранцев", - говорится в документе.

Резолюция №2231 Совета Безопасности ООН запрещает Ирану проводить испытания баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. Однако официальный Тегеран утверждает, что испытываемые ракеты не подходят для ядерного оружия.

Испытания ракеты проводились 29 января на полигоне Семнам, примерно в 220 км к востоку от Тегерана. По оценке западных стран, они стали неудавшимися - ракета пролетела 956 километров, после чего взорвалась в воздухе.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 февраля 2017 г.
Тегеран признал, что провел испытания баллистической ракеты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2017 г.
Зариф: Иран не будет использовать баллистические ракеты для атаки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2017 г.
Fox News: Иран провел испытания баллистической ракеты







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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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