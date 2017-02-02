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Ближний Восток

Набиль Шаат: "Перенос посольства США в Иерусалим – военное преступление"

время публикации: 12:34 | последнее обновление: 12:35 блог версия для печати фото
Набиль Шаат

Высокопоставленный представитель палестинского руководства, бывший министр иностранных дел Палестинской национальной администрации Набиль Шаат в интервью телеканалу "Аль-Джазира" выступил с самым резким на сегодняшний день заявлением против переноса американского посольства в Иерусалим.

"Перенос посольства равнозначен признанию единого Иерусалима столицей Израиля. Это военное преступление. Арабский мир никогда на это не согласится. США больше не сможет выступать посредником в мирном процессе. Мы поднимем весь мир на борьбу с этой инициативой", - заявил он.

Канал отмечает, что о нецелесообразности переноса американского посольства говорят и представители израильской военной разведки. По ее оценке, это может вызвать волнения арабских граждан Израиля, беспорядки на территориях, крах ПНА и разрыв с Иорданией – хранительницей святынь Иерусалима.

Отметим, что Дональд Трамп стал первым американским президентом, который всерьез рассматривает вопрос о переносе посольства. Несколько предыдущих администраций блокировали подобные инициативы Конгресса на том основании, что внешняя политика находится в юрисдикции Белого дома.

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