Дональд Трамп: "Иран быстро захватывает Ирак все больше и больше"

Вечером 1 февраля в твиттере президента США Дональда Трампа появилась запись по поводу его обеспокоенности в связи с вмешательством Ирана во внутренние дела Ирака.

"Иран быстро захватывает Ирак все больше и больше, даже после того, как США потратили там три триллиона долларов. Это давно очевидно!" – сказано в этой записи, которую цитируют многие ведущие СМИ.

15 февраля в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Одной из основных тем переговоров, по всей видимости, станет растущее влияние Ирана в ближневосточном регионе и нарушение Тегераном 2231 резолюции Совета безопасности ООН. 29 января иранские военные провели на полигоне Семнам очередные испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд. По вопросу о необходимости ужесточения контроля над ракетной программой Ирана между новым руководством США и правительством Израиля есть взаимопонимание.





