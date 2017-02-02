2 февраля 2017 г.
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Ближний Восток

Дональд Трамп: "Иран быстро захватывает Ирак все больше и больше"

время публикации: 06:08 | последнее обновление: 06:16 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Вечером 1 февраля в твиттере президента США Дональда Трампа появилась запись по поводу его обеспокоенности в связи с вмешательством Ирана во внутренние дела Ирака.

"Иран быстро захватывает Ирак все больше и больше, даже после того, как США потратили там три триллиона долларов. Это давно очевидно!" – сказано в этой записи, которую цитируют многие ведущие СМИ.

15 февраля в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Одной из основных тем переговоров, по всей видимости, станет растущее влияние Ирана в ближневосточном регионе и нарушение Тегераном 2231 резолюции Совета безопасности ООН. 29 января иранские военные провели на полигоне Семнам очередные испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд. По вопросу о необходимости ужесточения контроля над ракетной программой Ирана между новым руководством США и правительством Израиля есть взаимопонимание.



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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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