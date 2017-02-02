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Ближний Восток

ОАЭ поддержали запрет на въезд граждан семи стран в США

время публикации: 11:23 | последнее обновление: 11:25 блог версия для печати фото
ОАЭ поддержали запрет на въезд граждан семи стран в США

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла Бин Зайид аль-Нахьян заявил, что США, как суверенное государство, имеют полное право решать, какие группы населения смогут въезжать на их территорию.

Министр подчеркнул, что неправильно называть ограничение на въезд антимусульманской мерой, поскольку она не коснулась подавляющего большинства мусульманских стран – и мусульман мира.

"Не забывайте, что запрет ограничен тремя месяцами. У многих стран в списке серьезные внутренние проблемы, и в первую очередь стоило бы решить их, а уже потом – урегулировать вопрос о въезде в США", - сказал министр.

Это заявление было сделано в Абу Даби, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. ОАЭ стали первым арабским государством, открыто выразившим поддержку решению президента США Дональда Трампа.

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