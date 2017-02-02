2 февраля 2017 г.
последняя новость: 10:23
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Ближний Восток

Турецкая армия сообщает об уничтожении десятков боевиков ИГ

время публикации: 09:48 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати фото
Турецкая армия сообщает об уничтожении десятков боевиков ИГ

Командование турецкой армии сообщило, что за последние сутки в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии был уничтожен 51 боевик террористической группировки "Исламское государство".

ВВС атаковали 85 объектов джихадистов, в том числе убежища, штабы и транспорт. Артиллерия и танковые войска нанесли 244 удара по ИГ, нанеся группировке ощутимые потери. Основные удары нанесены в районе города аль-Баб.

Поддерживаемая Турцией Армия свободной Сирии наступает на этот населенный пункт с севера. С юга к городу приближаются сирийские войска, находящиеся уже в шести километрах от аль-Баба.

Их представители не скрывают, что главная цель наступления – не позволить Турции установить контроль над городом. Они предупреждают, что готовы вступить в бой не только с ополченцами, но и с турецкой армией.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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