Турецкая армия сообщает об уничтожении десятков боевиков ИГ

Командование турецкой армии сообщило, что за последние сутки в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии был уничтожен 51 боевик террористической группировки "Исламское государство".

ВВС атаковали 85 объектов джихадистов, в том числе убежища, штабы и транспорт. Артиллерия и танковые войска нанесли 244 удара по ИГ, нанеся группировке ощутимые потери. Основные удары нанесены в районе города аль-Баб.

Поддерживаемая Турцией Армия свободной Сирии наступает на этот населенный пункт с севера. С юга к городу приближаются сирийские войска, находящиеся уже в шести километрах от аль-Баба.

Их представители не скрывают, что главная цель наступления – не позволить Турции установить контроль над городом. Они предупреждают, что готовы вступить в бой не только с ополченцами, но и с турецкой армией.