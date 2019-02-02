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Ближний Восток

Палестинские источники: Египет готов открыть КПП "Рафах" на постоянной основе

время публикации: 09:36 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
КПП "Рафах"
КПП "Рафах"
КПП "Рафах"

В пятницу, 1 февраля, за несколько часов до начала очередного этапа "марша" на границе сектора Газы, прошла трехсторонняя встреча председателя политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, генерал-майора Ахмада Абд аль-Халика, отвечающего за "палестинскую тему" в египетской разведке, и специального посланника ООН по Ближнему Востоку Николая Младенова.

Как отмечает Ynet со ссылкой на неназванные палестинские источники, аль-Халик передал Ханийе сообщение, согласно которому Египет готов открыть КПП "Рафах" на постоянной основе, если ХАМАС гарантирует спокойствие во время проведения "маршей возвращения" вблизи от египетской границы.

Это предложение было, судя по всему, вызвано намерением "поддержать" ХАМАС в обмен на его усилия по сдерживанию беспорядков.

Выступая в пятницу в одной из мечетей Газы, Ханийя не стал комментировать предложение Египта, однако назвал трехстороннюю встречу "беспрецедентной".

Отметим, что в тот же день один из лидеров ХАМАС Исмаил Радуан, комментируя проведение "марша" в поддержку палестинских заключенных, заявил, что "лучшим способом освободить наших заключенных является захват израильских солдат".

В последний раз КПП "Рафах" открылся 29 января и действовал в течение трех дней.

КПП прекратил работу в начале января, на фоне резкого обострения отношений между ФАТХом и ХАМАСом. 6 января главное управление гражданской администрации Палестинской автономии сообщило о выводе персонала с КПП. На следующий день контроль над ним установили боевики ХАМАСа.

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