Самолеты и вертолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам ХАМАСа в Газе

В ночь на воскресенье, 2 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении воздушных ударов по сектору Газы.

Согласно сообщению, около 02:00 самолеты и вертолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько объектов террористической организации ХАМАС в северной части сектора.

Как отмечает армейская пресс-служба, среди атакованных целей подземные объекты инфраструктуры, использовавшиеся боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), в том числе командный пункт.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля и запуски воздушных шаров с прикрепленными ним взрывными устройствами накануне, подчеркивается в сообщении.

В субботу на границе с сектором Газы сработала система "Цева адом", предупреждающая о ракетно-минометных обстрелах. Согласно предварительной информации, сигнал тревоги прохвучал в кибуцах Нахал Оз и Алумим.

Сообщалось, что местные жители слышали звуки взрывов.

Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение, согласно которому был зафиксирован запуск одной ракеты в сторону израильской территории. По предварительным данным, ракета разорвалась на незастроенной местности между двумя кибуцами. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен ущерб.

Отметим, что в момент сигнала треваоги в кибуце Нахал Оз находился глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц и несколько депутатов от его фракции, в том числе глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Габи Ашкенази.

В ночь на воскресенье координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях генерал-майор Камиль Абу Рокун сообщил, что Израиль ограничил въезд на территорию страны бизнесменов из сектора Газы. По его словам, до нового уведомления отменены 500 разрешений на въезд. Кроме того, введен запрет на ввоз в сектор цемента.

Данное решение было принято в связи с продолжающимися ракетными обстрелами юга Израиля из Газы и запусками воздушными шаров с прикрепленными к ним взрывными устройствами, отметил Абу Рокун.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок (по данным на 2 февраля).

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.