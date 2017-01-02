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Ближний Восток

В Иране штрафами и страховкой спасают популяцию барсов

время публикации: 15:13 | последнее обновление: 15:13 блог версия для печати

Департамент экологии сообщил об успехах в борьбе против браконьеров, охотившихся на персидских барсов. Если в 2005-2014 годах они убивали около 20 хищников в год, то за год, завершившийся минувшей весной, погибли всего 14 барсов.

Одна из причин этого – увеличение в 16 раз денежного штрафа за охоту на редкое животное. Браконьерам приходится платить 800 миллионов риалов – около 20.000 американских долларов.

Вторая причина – увеличения суммы компенсации за ущерб, нанесенный животными. Немало барсов становились жертвами не охотников, а крестьян, которые хотели отомстить хищникам за урон и использовали капканы, отравленные приманки и т.д.

На сегодняшний день популяция барсов сократилась примерно до 500 особей. Развитие инфраструктуры приводит к постоянному сокращению площади их обитания, однако экологи говорят, что именно охота – главная причина того, что они находятся на грани исчезновения.

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