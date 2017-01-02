2 января 2017 г.
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Ближний Восток

Аббас назвал помогавшего террористам епископа одним из лидеров ФАТХа

время публикации: 09:38 | последнее обновление: 10:35 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас

Противостоящие палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС выступили с заявлениями в связи со смертью греко-католического архиепископа Иерусалима Иллариона Капуччи. Священнослужитель был изгнан из Израиля в 1978 году за оказание помощи террористам.

"Он был настоящим борцом за свободу Палестины. Его уход наполнил скорбью сердца всех палестинцев. Покойный епископ был одним из лидеров ФАТХа, и о нем скорбит весь арабский народ, весь свободный мир", - говорится в заявлении, распространенном Палестинской национальной администрацией от имени Махмуда Аббаса.

Член политбюро террористической группировки ХАМАС Иззат аль-Ришк также назвал умершего в Риме священнослужителя великим борцом за свободу палестинского народа. Особенно он подчеркнул смелость его действий.

В 70-е годы прошлого века Илларион Капуччи был приговорен к 12 годам тюрьмы за переправку оружия арабским террористам. В 1978 году Израиль, по просьбе Папы Римского Павла Шестого, освободил священнослужителя из тюрьмы и выслал его в Рим.

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// NEWSru.co.il // В мире // 2 января 2017 г.
Умер архиепископ Капуччи, пособник террористов и "герой палестинского народа"







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