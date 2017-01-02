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Ближний Восток

В Иране предлагают стерилизовать бездомных, проституток и наркоманов

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 10:33 блог версия для печати фото
В Иране предлагают стерилизовать бездомных, проституток и наркоманов
Шахиндохт Молаверди
В Иране предлагают стерилизовать бездомных, проституток и наркоманов
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В последние месяцы в Исламской республике Иран идет кампания по привлечению общественного внимания к проблемам, связанным с проституцией, наркоманией и бродяжничеством.

Инициатором кампании выступила Шахиндохт Молаверди, вице-президент по делам женщин и семьи в правительстве Хасана Роухани. В частности, ей приписывают инициативу о насильственной стерилизации бездомных женщин. Молаверди отрицает, что выступала в правительстве с такой инициативой, подчеркивая, что пока у кабинета министров нет подобных планов и что такое предложение должно рассматриваться министерством здравоохранения, а не ее ведомством, не имеющим для реализации этого плана ни достаточных средств, ни профессиональных кадров.

На прошлой неделе иранское агентство ISNA опубликовало фотографии бездомных, которые спят в могильных ямах на окраине Тегерана. После появления этих снимков известный иранский карикатурист Бозоргмехр Хосейнпур призвал к принудительной стерилизации бродяг, чтобы уменьшить масштабы бедствия, так как бездомные не только страдают сами, но и рожают детей, обреченных на ужасающее существование. Его призыв вызвал противоречивую реакцию в иранском обществе, некоторые комментаторы сравнили Хосейнпура с идеологами нацизма.

Знаменитый иранский кинорежиссер Асгар Фархади, обладатель "Оскара", направил письмо президенту Ирана Хасану Роухани. "Я преисполнен стыда и горя", – написал он после того, как увидел снимки людей, спящих в могильных ямах. Роухани ответил режиссеру, сказав, что ему неведом человек, который не испытывал бы стыда от такого зрелища, передает агентство France Presse.

Волна возмущения может быть использована властями Ирана для того, чтобы инициировать процесс стерилизации бездомных. Сторонников такого решения в стране очень много.

1 января заместитель губернатора провинции Тегеран Сиаваш Шахривар в интервью агентству ILNA заявил, что следует "убедить" пройти стерилизацию не только бездомных, но также проституток и наркоманов. По его словам, примерно каждый пятый из них болен СПИДом. "Они сеют разврат, они размножаются как в инкубаторе, их дети растут без присмотра, они продают их", – пояснил чиновник, почему он считает, что таких людей следует подвергнуть стерилизации. При этом он признал недопустимость принуждения, а позже даже извинился и сказал, что был неверно понят, так как подобные решения любой гражданин должен принимать самостоятельно и обдуманно.

Международные правозащитные организации отмечают, что власти Ирана не предпринимают достаточных мер для решения проблем бездомных и нищих, а также для борьбы с торговлей людьми. Исламская республика много лет входит в "черный список" Госдепартамента США, попадая в категорию стран "не полностью соответствующим минимальным стандартам по искоренению торговли людьми". Минздрав Ирана в 2009 году публиковал отчет, согласно которому 80.000 граждан этой страны заражены вирусом ВИЧ и больны СПИДом (реальная ситуация, по всей видимости, значительно хуже). 10 лет назад иранскими оппозиционерами публиковались данные, согласно которым в 2005 году в Иране насчитывалось 11 миллионов наркоманов (официальный Тегеран эти сведения не комментировал).



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 30 мая 2013 г.
Foreign Policy: Эротическая республика Иран
// NEWSru.co.il // В мире // 14 сентября 2010 г.
Лондонские сутенеры продавали арабским бизнесменам девственниц из Европы и Ирана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2009 г.
Скандал в Иране: арестованы 25 свингеров – профессора и госчиновники
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 октября 2009 г.
Минздрав Ирана: в Исламской республике 80.000 зараженных вирусом ВИЧ и больных СПИДом
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2008 г.
"Иранский Спитцер": шеф полиции Тегерана задержан в борделе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 февраля 2008 г.
Иранские гомосексуалисты ложатся под нож, чтобы не быть повешенными
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 октября 2007 г.
Наркореспублика Иран: 11 миллионов живых мертвецов (ФАКТЫ)







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