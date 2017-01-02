Олланд в Ираке: "Борьба с ИГ здесь предотвращает теракты во Франции"

Президент Франции Франсуа Олланд прибыл с однодневным визитом в Ирак. Его сопровождает министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. В программе визита – переговоры с политическим руководством, лидерами Иракского Курдистана, встреча с французскими военнослужащими. Франция направила в Ирак второй по численности контингент после США.

"Борьба с террором в Ираке предотвращает атаки террористов на французской территории", - заявил глава государства, обращаясь к французским инструкторам контртеррористического центра, расположенного в окрестностях Багдада.

Помимо подготовки персонала, Франция также поставляет Ираку военное оборудование. Ее боевые самолеты и корабли принимают активное участие в борьбе против "Исламского государства". С 2014 года ВВС совершили около 5.700 боевых вылетов.

Следует также отметить, что сотни граждан Франции отправились на Ближний Восток, чтобы присоединиться к ИГ и другим радикальным группировкам. Возвращение боевиков на родину является одной из главных угроз безопасности Франции.