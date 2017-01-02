2 января 2017 г.
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Ближний Восток

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 10:38 блог версия для печати фото
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, сообщает "Аль-Арабия".

Ранее сообщалось, что в теракте в Стамбуле подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии.

В новогоднюю ночь террорист, переодетый Санта-Клаусом и вооруженный автоматом Калашникова, ворвался в помещение ночного клуба Reina в Стамбуле и открыл беспорядочную стрельбу. На момент нападения в клубе находились примерно 500 человек. Многие люди, находившиеся в клубе, прыгали в воду пролива Босфор, пытаясь уберечься от пуль. После теракта нападавший забаррикадировался в туалете клуба. Рано утром 1 января поступила информация о том, что террорист ликвидирован, но позже МВД Турции опровергло эти сведения, заявив, что розыски террориста или террористов продолжаются. По последним данным турецких спецслужб, террорист выпустил в людей в клубе не менее 180 пуль.

Жертвами теракта в Стамбуле стали не менее 39 человек, около 70 получили ранения. По данным турецких властей, среди жертв 16 иностранцев.

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