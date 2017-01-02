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Ближний Восток

Список жертв теракта в стамбульском клубе Reina

время публикации: 13:41 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати фото
Стамбул, 1 января 2017 года
Стамбул, 1 января 2017 года
Стамбул, 1 января 2017 года

1 января жертвами теракта в ночном клубе Reina, расположенного в стамбульском районе Бешикташ, стали 39 человек (25 мужчин и 14 женщин), 69 получили ранения.

По уточненным данным, 25 погибших были иностранцами – среди них есть граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана, Индии, Ирака, Кувейта, Канады, Сирии, России, Бельгии, Германии и Израиля.

МВД Турции до сих пор не опубликовало полный список погибших, хотя уже состоялись первые похороны, а тела многих убитых иностранцев переданы представителям соответствующих государств.

Тем не менее, по публикациям в турецких СМИ можно составить предварительный список жертв теракта.

По версии следствия, нападение было совершено боевиком "Исламского государства", который, судя по имеющейся информации, является выходцем из Средней Азии (из Киргизии или Узбекистана). Есть основания полагать, что террорист ранее участвовал в боевых действиях и был ранен в ногу. О поимке или ликвидации террориста пока не сообщается.

Следствием установлено, что террорист, одетый в костюм Санта-Клауса и вооруженный автоматом Калашникова, подъехал ко входу в клуб на такси и сумел проникнуть внутрь, несмотря на усиленную охрану, он убил охранников, а потом стрелял пять с половиной минут в помещениях клуба, выпустив около 180 пуль (шесть полных магазинов).

Список погибших в ночь на 1 января 2017 года в результате теракта в Стамбуле (список неполный, информация уточняется)

1. Лиан Захар Насер (19 лет), Израиль – проживала в городе Тира, была в клубе с тремя подругами, одна из которых была ранена

2. Рита Шами (26 лет), Ливан – дочь известного ливанского бизнесмена Ильяса Шами

3. Хайкал Мусалим (35 лет), Ливан – банкир

4. Ильяс Вардини (25 лет), Ливан

5. Джалаль Аббас, Ирак – студент

6. Ахмад Сауд аль-Фауль, Саудовская Аравия

7. Мухаммад Сауд аль-Фауль, Саудовская Аравия

8. Ахмад Исам, Саудовская Аравия

9. Басма Абу Разак, Саудовская Аравия

10. Кирим Акыл (21 год), гражданин Турции и Бельгии

11. Месут Гюрбюз (28 лет), гражданин Турции и Германии – сотрудник туристической компании

12. Мехмет Сахне, Турция – начальник полиции Мерсина

13. Бурак Ылдиз (21 год), Турция – сотрудник полиции

14. Фатих Чакмак (35 лет), Турция – сотрудник охранной фирмы

15. Хатидже Кожун (27 лет), Турция – охранница клуба

16. Хатидже Карсилар, Турция – охранница клуба

17. Айхан Арик, Турция – водитель автобуса, доставивший гостей в клуб и ожидавший у входа

18. Кенан Кутлук, Турция – менеджер клуба Reina

19. Мустафа Кайя, Турция – финансовый консультант

20. Мустафа Сезджин Сеймен, Турция

21. Бусра Косе, Турция

22. Юнус Гёрмек, Турция

(список дополняется и уточняется)



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