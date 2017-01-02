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Ближний Восток

Среди погибших в Стамбуле была россиянка

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
На месте происшествия. Стамбул, 1 января 2017 года

В числе иностранцев, погибших в результате теракта в ночном клубе Стамбуле, оказалась россиянка. Ранее об этом не сообщалось, так как сначала девушку посчитали гражданкой Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.

Имя погибшей в Стамбуле россиянки пока не сообщается. Как публиковалось ранее, среди погибших есть граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана и Бельгии. Одна из погибших: 19-летняя Лиан Захар Насер, гражданка Израиля из арабского города Тира. Среди раненых есть турки, израильтянка, французы, ливанцы и болгарин.

По данным генконсульства, турецкие власти завершили процедуру установления личности погибших и раненых.

Напомним, в Турции продолжается операция по розыску террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате этого теракта были убиты не менее 39 человек, около 70 получили ранения.

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