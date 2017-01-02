В причастности к теракту в Стамбуле подозревается житель Средней Азии

Турецкая полиция подозревает, что теракт в Стамбуле совершил гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с "Исламским государством", сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Информация о гражданстве террориста была получена турецкими спецслужбами от боевиков ИГ, задержанных в Турции в результате облав 28-31 декабря.

В Турции продолжается операция по розыску террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате этого теракта были убиты не менее 39 человек, около 70 получили ранения. Среди жертв теракта - граждане около 15 государств, в том числе Израиля и России.