3 января 2017 г.
последняя новость: 23:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:07 СМИ: Москва организует переговоры между представителями ФАТХ и ХАМАС
15:42 На южной границе сектора Газы уничтожены 12 туннелей
15:13 В Иране штрафами и страховкой спасают популяцию барсов
14:07 Хамдалла призвал передать палестинцам "зону C"
13:41 Список жертв теракта в стамбульском клубе Reina
13:22 Турецкие и российские ВВС атаковали позиции ИГ в Сирии
12:13 Олланд в Ираке: "Борьба с ИГ здесь предотвращает теракты во Франции"
10:50 Теракт в Багдаде: множество жертв
10:38 Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле
10:17 В Иране предлагают стерилизовать бездомных, проституток и наркоманов
Ближний Восток

СМИ: Москва организует переговоры между представителями ФАТХ и ХАМАС

время публикации: 2 января 2017 г., 23:07 | последнее обновление: 2 января 2017 г., 23:07 блог версия для печати фото
СМИ: Москва организует переговоры между представителями ФАТХ и ХАМАС

По информации сайта Jerusalem Post, в ближайшие дни в Москве состоятся переговоры между представителями ФАТХ и ХАМАС, посвященные национальному примирению.

По словам представителя Организации освобождения Палестины Васселя Абу Юсуфа, переговоры назначены на 15 января. Таким образом, они начнутся одновременно с ближневосточной конференцией в Париже.

По словам Васселя Абу Юсуфа, палестинское руководство ищет любую возможность, будь это конференция в Париже или переговоры в Москве, чтобы продемонстрировать свое стремление к прогрессу на мирных переговорах.

По данным JPost, ФАТХ и ХАМАС еще не сформировали свои делегации.

Отметим, что последний раз переговоры между представителями двух враждующих палестинских группировок встречались в Москве в мае 2011 года.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 3 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017