СМИ: Москва организует переговоры между представителями ФАТХ и ХАМАС

По информации сайта Jerusalem Post, в ближайшие дни в Москве состоятся переговоры между представителями ФАТХ и ХАМАС, посвященные национальному примирению.

По словам представителя Организации освобождения Палестины Васселя Абу Юсуфа, переговоры назначены на 15 января. Таким образом, они начнутся одновременно с ближневосточной конференцией в Париже.

По словам Васселя Абу Юсуфа, палестинское руководство ищет любую возможность, будь это конференция в Париже или переговоры в Москве, чтобы продемонстрировать свое стремление к прогрессу на мирных переговорах.

По данным JPost, ФАТХ и ХАМАС еще не сформировали свои делегации.

Отметим, что последний раз переговоры между представителями двух враждующих палестинских группировок встречались в Москве в мае 2011 года.