Хамдалла призвал передать палестинцам "зону C"

Премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдалла заявил, что создание независимого государства невозможно, если палестинцам не будет передана так называемая "зона C". Эта территория находится под военным и административным израильским контролем.

Глава правительства, которого цитирует радиостанция "Решет Бет", рассказал, что ПНА проводит наземную топографическую съемку, чтобы предотвратить захват Израилем земель, которые находятся в палестинской собственности, и возведение на этих территориях поселений.

Хамдалла особо подчеркнул важность принятой недавно резолюции Совета безопасности ООН. Этот документ признал незаконным еврейское строительство на территории Иудеи и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме.

Палестинский политик также предостерег администрацию Дональда Трампа от односторонних шагов, таких как перенос посольства США в Иерусалим. По его словам, это сделает невозможным реализацию принципа "Два государства для двух народов".