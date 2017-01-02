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Ближний Восток

Хамдалла призвал передать палестинцам "зону C"

время публикации: 14:07 | последнее обновление: 14:07 блог версия для печати фото
Рами Хамдалла

Премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдалла заявил, что создание независимого государства невозможно, если палестинцам не будет передана так называемая "зона C". Эта территория находится под военным и административным израильским контролем.

Глава правительства, которого цитирует радиостанция "Решет Бет", рассказал, что ПНА проводит наземную топографическую съемку, чтобы предотвратить захват Израилем земель, которые находятся в палестинской собственности, и возведение на этих территориях поселений.

Хамдалла особо подчеркнул важность принятой недавно резолюции Совета безопасности ООН. Этот документ признал незаконным еврейское строительство на территории Иудеи и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме.

Палестинский политик также предостерег администрацию Дональда Трампа от односторонних шагов, таких как перенос посольства США в Иерусалим. По его словам, это сделает невозможным реализацию принципа "Два государства для двух народов".

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