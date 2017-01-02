Турецкие и российские ВВС атаковали позиции ИГ в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило, что за минувшие сутки на севере Сирии турецкие ВВС и артиллерия нанесли новые удары по позициям террористической группировки "Исламское государство". Сообщается об уничтожении 22 джихадистов.

Сообщение рассказывает об ударах, нанесенных российскими ВВС в районе города аль-Баб, контролируемого боевиками ИГ. В деревне Дир Как, расположенной в восьми километрах от этого населенного пункта, уничтожено несколько позиций джихадистов.

Отметим, что террористическая группировка "Исламское государство" не присоединилась к соглашению о прекращении огня, достигнутому при помощи России и Турции. Боевые действия против нее продолжаются.