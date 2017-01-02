2 января 2017 г.
последняя новость: 15:42
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:42 На южной границе сектора Газы уничтожены 12 туннелей
15:13 В Иране штрафами и страховкой спасают популяцию барсов
14:07 Хамдалла призвал передать палестинцам "зону C"
13:41 Список жертв теракта в стамбульском клубе Reina
13:22 Турецкие и российские ВВС атаковали позиции ИГ в Сирии
12:13 Олланд в Ираке: "Борьба с ИГ здесь предотвращает теракты во Франции"
10:50 Теракт в Багдаде: множество жертв
10:38 Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле
10:17 В Иране предлагают стерилизовать бездомных, проституток и наркоманов
09:38 Аббас назвал помогавшего террористам епископа одним из лидеров ФАТХа
Ближний Восток

Турецкие и российские ВВС атаковали позиции ИГ в Сирии

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:22 блог версия для печати фото
Турецкие и российские ВВС атаковали позиции ИГ в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило, что за минувшие сутки на севере Сирии турецкие ВВС и артиллерия нанесли новые удары по позициям террористической группировки "Исламское государство". Сообщается об уничтожении 22 джихадистов.

Сообщение рассказывает об ударах, нанесенных российскими ВВС в районе города аль-Баб, контролируемого боевиками ИГ. В деревне Дир Как, расположенной в восьми километрах от этого населенного пункта, уничтожено несколько позиций джихадистов.

Отметим, что террористическая группировка "Исламское государство" не присоединилась к соглашению о прекращении огня, достигнутому при помощи России и Турции. Боевые действия против нее продолжаются.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 2 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017