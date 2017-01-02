2 января 2017 г.
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Ближний Восток

На южной границе сектора Газы уничтожены 12 туннелей

время публикации: 15:42 | последнее обновление: 15:43 блог версия для печати фото
На южной границе сектора Газы уничтожены 12 туннелей

Египетская армия разрушила 12 туннелей, соединявших Синайский полуостров с находящимся под властью группировки ХАМАС сектором Газы. Как заявил полковник Тамр аль-Рифайи, они были взорваны. Офицер не сообщил, когда именно была проведена операция.

Напомним, что в 2007 году, после прихода к власти в Газе террористической группировки ХАМАС, Израиль и Египет ввели блокаду сектора. Ответом на это стали сотни туннелей, соединяющих палестинский анклав с Синайским полуостровом и используемых как для контрабанды, так и для террора.

Летом 2013 года, после свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси, египетская армия начала антитеррористическую операцию на Синайском полуострове. За это время египетские военные разрушили более 1.500 туннелей на южной границе сектора.

В 2015 году была инициирована программа по полному уничтожению подобных подземных коммуникаций и пресечению дальнейших попыток строительства туннелей. Власти Египта, несмотря на протесты руководства ХАМАС, продолжают подачу морской воды по трубам из Средиземного моря вдоль границы с сектором Газы с целью полной ликвидации подземных туннелей, используемых контрабандистами и террористами.

Эти работы позволяют также обнаруживать туннели, защищенные от воды: так, например, в ноябре 2015 года на границе с Газой египтянами был впервые обнаружен и разрушен "стальной" туннель, который представлял собой конструкцию шириной и высотой в несколько метров, с толщиной стен около 40 сантиметров. Данный туннель уходил на египетскую территорию на 200 метров и находился на стадии строительства.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 декабря 2016 г.
Затопление туннеля в Газе, четверо погибших
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 октября 2016 г.
Боевик ХАМАС погиб в результате обрушения "туннеля джихада" на границе Газы







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