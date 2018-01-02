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Ближний Восток

Ответный удар ЦАХАЛа по базе ВМС ХАМАСа в Газе. Уточненные данные

время публикации: 05:40 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото
По сведениям Safa, израильский военный вертолет вертолет выпустил две ракеты по базе военно-морских сил "Бригад Изаддина аль-Касама"
Судя по всему, был причинен ущерб, но никто не пострадал
Сапер полиции на месте падения ракеты. 1 января 2018 года

Палестинское агентство Safa, офис которого находится в Газе, опубликовал уточненную информацию по поводу ночной атаки ВВС ЦАХАЛа, осуществленной в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

По сведениям Safa, израильский военный вертолет выпустил две ракеты по базе военно-морских сил "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа), расположенной к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Судя по всему, был причинен ущерб, но никто не пострадал. Корреспондент Safa передает, что боевики ХАМАСа открыли огонь по вертолету, который летел на малой высоте. Эти сведения позже были подтверждены хамасовским "Палестинским информационным центром".

Информации о каком-либо ущербе, причиненном израильскому вертолету, не поступало.

Судя по всему, база ВМС ХАМАСа была выбрана в качестве цели, так как именно с нее неоднократно осуществлялись испытательные пуски ракет в сторону моря. Последний такой пуск был зафиксирован 1 января 2018 года.

Как сообщалось ранее, 1 января около 20:00 ракета, выпущенная террористами из сектора Газы, разорвалась в одном из населенных пунктов регионального совета Эшколь. В результате обстрела никто не пострадал.

Ночью военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели в секторе Газы. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, атаке, ставшей реакцией на ракетный обстрел израильской территории несколькими часами ранее, подвергся объект террористической организации ХАМАС в южной части сектора.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС, отмечается в сообщении армейской пресс-службы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Январь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет (по данным на 2 января).

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2018 г.
ВВС Израиля нанесли ответный удар по сектору Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 января 2018 г.
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