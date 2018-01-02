Массовые протесты в Иране: десятки погибших, сотни задержанных

По состоянию на 2 января, известно о не менее 22 погибших в результате различных инцидентов во время массовых беспорядков в иранских городах. Среди убитых трое полицейских. В числе погибших демонстрантов не менее двух детей. Сотни участников оппозиционных выступлений арестованы, только в Тегеране за последние три дня задержаны более 450 человек.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал следующее заявление по поводу происходящего в Иране: "Народ Ирана наконец-то выступил против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были направлены на терроризм или попали в их "карманы". Людям не хватает еды, высокая инфляция и никаких прав человека. США следят за ситуацией".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с первым заявлением по поводу акций протеста, продолжающихся уже около недели в Исламской республике. "В последние дни враги Ирана, используя имеющиеся у них деньги, оружие, политические и силовые средства, объединились", – цитирует Хаменеи иранский сайт PressTV. При этом Али Хаменеи заявил, что "дух мужества, жертвенности и веры" иранского народа не позволит врагам Исламской республики осуществить свои планы.

Глава Революционного суда Ирана Ходжатолеслем Муса Казанфарабади заявил, что задержанным будет предъявлено обвинение в бунте, так как они не только участвовали в акциях протеста, но и прибегли к насилию. По словам Казанфарабади, организаторы бунта являются агентами иностранных разведок.

Нынешняя волна протестов в Иране оказалась самой масштабной начиная с 2009 года. Участники мирных демонстраций поначалу выдвигали экономические требования, но затем быстро перешли к политической риторике и попыткам захвата полицейских участков и военных баз, отмечает NEWSru.com.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани, в первые дни антиправительственных манифестаций отстаивавший право на свободу демонстраций, впервые выступил против вышедших на улицы противников режима аятолл. "Нельзя допустить, чтобы наша страна оказалась в положении, которым могут воспользоваться враги. Я призываю иранцев, в первую очередь – молодежь, к бдительности. Ближневосточный регион, а с ним и наша страна переживают сложный период", – заявил он.

О каких врагах идет речь, разъяснил заместитель начальника генерального штаба бригадный генерал Масуд Джазаери. По его словам, за выступлениями манифестантов стоят заносчивые иностранные государства, давно стремящиеся к дестабилизации ситуации в Иране. "США и международный сионизм постоянно пытаются вызвать беспорядки в Иране. Это попытка отвлечь внимание от ситуации в самой Америке, охваченной протестами против политики Белого дома", – цитирует военачальника телеканал Press TV. Генерал также заявил, что американские и сионистские "провокации" в конечном счете ударят по недругам Ирана.

Ранее власти Ирана заблокировали доступ к Instagram и мессенджеру Telegram. При этом в доступных для иранцев социальных сетях ширится кампания "Иран – не Сирия", инициаторы которого призывают не допустить перерастания нынешнего противостояния в гражданскую войну.





