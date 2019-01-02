"Аль-Хайят": Либерман раскрыл палестинцам детали "сделки века". Комментарий лидера НДИ

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят" пишет, что лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман незадолго до ухода с поста министра обороны раскрыл представителям палестинской администрации некоторые детали "сделки века", которую готовят американцы.

В частности, как сказано в публикации со ссылкой на источники в ПА, этот план предусматривает создание отдельных государств в секторе Газы и на Западном берегу, а также экономические стимулы.

По словам источников в ПА, Либерман сообщил эти детали во время встречи примерно за две недели до своей отставки с поста министра обороны. Он, в частности, говорил о том, что "палестинский суверенитет" будет определяться по населению, а не по территориям, и что американцы предлагают ограничить территорию государства Палестина землями так называемой "зоны А" (примерно 13% от всей территории Иудеи и Самарии), уже находящимися под полным контролем ПА, "зоны B" (18% Иудеи и Самарии) и небольшой части "зоны С" (около 60% Иудеи и Самарии).

При этом, как пишет "Аль-Хайят", американский план предусматривает сохранение еврейских поселений в Иудее и Самарии, израильский контроль над пограничными переходами в Иудее и Самарии и внешними границами, включая долину реки Иордан, а также меры по обеспечению безопасности.

В той же публикации приведены данные, согласно которым план США предусматривает израильский контроль над большей частью спорных территорий в Иерусалиме.

В рамках реализации этого плана, пишет "Аль-Хайят", разными странами мира будут выделены крупные суммы денег для создания инфраструктуры государства в секторе Газы, включая строительство аэропорта и морского порта, а также пограничных пропускных пунктов.

"Аль-Хайят" отмечает, что председатель ПА Махмуд Аббас отвергает этот план. О своем намерении бороться с ним он вновь заявил вечером 31 декабря.

Пресс-служба НДИ опубликовала реакцию Либермана на эту публикацию. Он заявляет, что не видел американский план и, насколько ему известно, американцы не раскрывали детали этого плана ни одному израильтянину. Лидер НДИ также выразил сомнение в том, что разработка этого плана завершена. Он подчеркивает, что публикация "Аль-Хайят" основана на недостоверной информации.





