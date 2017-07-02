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Ближний Восток

ИГ запретило говорить о смерти аль-Багдади

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала в городе Тель Афар, расположенном к западу от Мосула, указ, запрещающий жителям обсуждать сообщения о смерти лидера джихадистов – Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщает телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на местных жителей, наказание за нарушение указа – 50 ударов кнутом. При этом ИГ не вносит ясности в вопрос, жив или мертв главарь группировки.

Основанием для распространения слухов стала пятничная проповедь, прочитанная в местной мечети одним из сподвижников аль-Багдади – Абу Кутайбой. В ней он ясно намекал на смерть лидера "Исламского государства".

Напомним, что 11 июня о смерти лидера ИГ сообщило сирийское телевидение. Впоследствии распространились сообщения, согласно которым он погиб в результате российского авиаудара. Однако никаких свидетельств Россия предоставить не смогла.

Сообщения о гибели или тяжелом ранении аль-Багдади появляются регулярно. На данный момент нет никаких доказательств, что он действительно погиб.

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