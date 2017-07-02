Делегация ХАМАСа отправляется в Каир, во второй раз за месяц

Делегация ХАМАСа направится в ближайшие дни в Каир, чтобы продолжить переговоры с представителями Египта. Это второй визит представителей группировки за последнее время - первый состоялся около месяца назад.

"Отправной точкой переговоров станут уже достигнутые договоренности, главная из которых – строительство стометровой буферной зоны на границе и возведение 12-киломтерового шоссе вдоль нее", - заявил заместитель министра внутренних дел администрации ХАМАСа Тауфик Абу Наим.

Он также рассказал, что граница будет оборудована камерами наблюдения и другими электронными средствами, а также наблюдательными вышками и прожекторами.

Представитель ХАМАСа отметил, что динамика отношений с Египтом в последнее время резко изменилась к лучшему. По его словам, интересы безопасности Египта не отличаются от интересов безопасности сектора Газы.

Отметим, что, согласно публикациям арабских СМИ, Египет пытается привлечь к управлению Газой Мухаммада Дахлана - главного противника Махмуда Аббаса в движении ФАТХ. ХАМАС также заинтересован в этом.